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Радости вкуса на «Ресторанном дне»

21 января в арт-пространствах, галереях, квартирах и дворах начинающие рестораторы накормят вкусной едой и, возможно, покорят ваши сердца и желудки. Точите ножи и вперед, к гастрономическим приключениям!

Особенность этого городского праздника в том, что на один день город превращается в накрытую поляну. Энтузиасты, кулинары, любители и профессионалы открывают однодневные кафе с тематическими блюдами и напитками.

Диетические фитнес-десерты, только полезные ингредиенты, максимум вкуса без вреда для фигуры от Корпорации Радостей вы найдете в Бертгольд Центре. В мистическом рестобаре C H O K E R по адресу набережная канала Грибоедова, д. 26 вас ждут алкогольная Желейная «Петербург — Петушки» и лавка угощений для любителей тяжелой музыки. В «Казус пространстве Тайна» начнут веселиться с полудня, а самая выносливые останутся на Ночь Кино.

Карта гастрономической прогулки

Вход свободный
Фестиваль пройдет
21 января, с 09:00 до 21:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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