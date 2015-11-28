Радости вкуса на «Ресторанном дне»

21 января в арт-пространствах, галереях, квартирах и дворах начинающие рестораторы накормят вкусной едой и, возможно, покорят ваши сердца и желудки. Точите ножи и вперед, к гастрономическим приключениям!
Особенность этого городского праздника в том, что на один день город превращается в накрытую поляну. Энтузиасты, кулинары, любители и профессионалы открывают однодневные кафе с тематическими блюдами и напитками.
Диетические фитнес-десерты, только полезные ингредиенты, максимум вкуса без вреда для фигуры от Корпорации Радостей вы найдете в Бертгольд Центре. В мистическом рестобаре C H O K E R по адресу набережная канала Грибоедова, д. 26 вас ждут алкогольная Желейная «Петербург — Петушки» и лавка угощений для любителей тяжелой музыки. В «Казус пространстве Тайна» начнут веселиться с полудня, а самая выносливые останутся на Ночь Кино.