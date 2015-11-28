28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Космический Стэнли Кубрик
Киноцентр «Родина» устраивает показ одного из самых скандальных режиссеров современности. Ретроспектива Стэнли Кубрика представляет шедевры мирового кино: «Заводной апельсин», «Барри Линдон» и «Сияние».
Откроется ретроспектива Кубрика с самого скандального фильма 70-х. Картина «Заводной апельсин» с Малколмом МакДауэллом в главной роли до сих вызывает споры и заставит содрогнуться даже людей с крепкими нервами. «Заводной апельсин» — завершение так называемой «футуристической трилогии» Стэнли Кубрика (начатой «Доктором Стрейнджлавом» и «Космической одиссеей»). В субботу можете побаловать себя экранизацией Уильяма Теккерея «Барри Линдон». Стильная картина,выдержанная в чисто английском духе. Завершится показ культовым психологическим триллером «Сияние» по роману Стивена Кинга. В главной роли Джек Николсон, который недавно покинул киноиндустрию.
Программа:
20 января 19:00 - «Заводной апельсин» 1971 год
21 января 20:00 - «Барри Линдон» 1975 год
22 января 19:00 - «Сияние» 1980 год
Стоимость: 300 рублей
Откроется ретроспектива Кубрика с самого скандального фильма 70-х. Картина «Заводной апельсин» с Малколмом МакДауэллом в главной роли до сих вызывает споры и заставит содрогнуться даже людей с крепкими нервами. «Заводной апельсин» — завершение так называемой «футуристической трилогии» Стэнли Кубрика (начатой «Доктором Стрейнджлавом» и «Космической одиссеей»). В субботу можете побаловать себя экранизацией Уильяма Теккерея «Барри Линдон». Стильная картина,выдержанная в чисто английском духе. Завершится показ культовым психологическим триллером «Сияние» по роману Стивена Кинга. В главной роли Джек Николсон, который недавно покинул киноиндустрию.
Программа:
20 января 19:00 - «Заводной апельсин» 1971 год
21 января 20:00 - «Барри Линдон» 1975 год
22 января 19:00 - «Сияние» 1980 год
Стоимость: 300 рублей
Кино пройдет
c 20 января, 19:00 по 22 января, 22:00
Место проведения:
Киноцентр «Родина», ул. Караванная, д. 12
Я иду!
Теги
Добавить комментарий