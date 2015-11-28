Космический Стэнли Кубрик

Киноцентр «Родина» устраивает показ одного из самых скандальных режиссеров современности. Ретроспектива Стэнли Кубрика представляет шедевры мирового кино: «Заводной апельсин», «Барри Линдон» и «Сияние».



Откроется ретроспектива Кубрика с самого скандального фильма 70-х. Картина «Заводной апельсин» с Малколмом МакДауэллом в главной роли до сих вызывает споры и заставит содрогнуться даже людей с крепкими нервами. «Заводной апельсин» — завершение так называемой «футуристической трилогии» Стэнли Кубрика (начатой «Доктором Стрейнджлавом» и «Космической одиссеей»). В субботу можете побаловать себя экранизацией Уильяма Теккерея «Барри Линдон». Стильная картина,выдержанная в чисто английском духе. Завершится показ культовым психологическим триллером «Сияние» по роману Стивена Кинга. В главной роли Джек Николсон, который недавно покинул киноиндустрию.



Программа:



20 января 19:00 - «Заводной апельсин» 1971 год

21 января 20:00 - «Барри Линдон» 1975 год

22 января 19:00 - «Сияние» 1980 год



Стоимость: 300 рублей

