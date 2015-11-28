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Космический Стэнли Кубрик

Киноцентр «Родина» устраивает показ одного из самых скандальных режиссеров современности. Ретроспектива Стэнли Кубрика представляет шедевры мирового кино: «Заводной апельсин», «Барри Линдон» и «Сияние».

Откроется ретроспектива Кубрика с самого скандального фильма 70-х. Картина «Заводной апельсин» с Малколмом МакДауэллом в главной роли до сих вызывает споры и заставит содрогнуться даже людей с крепкими нервами. «Заводной апельсин» — завершение так называемой «футуристической трилогии» Стэнли Кубрика (начатой «Доктором Стрейнджлавом» и «Космической одиссеей»). В субботу можете побаловать себя экранизацией Уильяма Теккерея «Барри Линдон». Стильная картина,выдержанная в чисто английском духе. Завершится показ культовым психологическим триллером «Сияние» по роману Стивена Кинга. В главной роли Джек Николсон, который недавно покинул киноиндустрию.

Программа:

20 января 19:00 - «Заводной апельсин» 1971 год
21 января 20:00 - «Барри Линдон» 1975 год
22 января 19:00 - «Сияние» 1980 год

Стоимость: 300 рублей
Кино пройдет
c 20 января, 19:00 по 22 января, 22:00
Место проведения:
Киноцентр «Родина», ул. Караванная, д. 12
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Теги
куда пойти на выходных, куда пойти на неделе, ретроспектива в "Родине", ретроспектива Стэнли Кубрика
Кино
Добавил velimira
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