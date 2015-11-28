Великая «Китайская армия»

В выставочном зале «Манеж» проходит первая за пределами КНР экспозиция военных живописцев и скульпторов. Выставка «Китайская армия» приподнимает завесу над тайной жизнью Поднебесной.



Китайская армия — самая многочисленная армия мира, созданная 90 лет назад. На поддержание боеспособности государство ежегодно тратит почти сто пятьдесят миллиардов долларов. На выставке представлены проекты учеников Академии искусств Народно-освободительной армии Китая.



В ЦВЗ «Манеж» покажут более 100 работ, скульптуру, живопись, мультипликацию и инсталляции. На нижем уровне недавно отреставрированного зала выстроили подобие Великой китайской стены, атриум заняли 18 терракотовых воинов - аллюзии на воинов из Сиана, на втором этаже картины подвешены на щитах.



Стоимость: 150-300 рублей

