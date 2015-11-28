28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
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Великая «Китайская армия»
В выставочном зале «Манеж» проходит первая за пределами КНР экспозиция военных живописцев и скульпторов. Выставка «Китайская армия» приподнимает завесу над тайной жизнью Поднебесной.
Китайская армия — самая многочисленная армия мира, созданная 90 лет назад. На поддержание боеспособности государство ежегодно тратит почти сто пятьдесят миллиардов долларов. На выставке представлены проекты учеников Академии искусств Народно-освободительной армии Китая.
В ЦВЗ «Манеж» покажут более 100 работ, скульптуру, живопись, мультипликацию и инсталляции. На нижем уровне недавно отреставрированного зала выстроили подобие Великой китайской стены, атриум заняли 18 терракотовых воинов - аллюзии на воинов из Сиана, на втором этаже картины подвешены на щитах.
Стоимость: 150-300 рублей
Китайская армия — самая многочисленная армия мира, созданная 90 лет назад. На поддержание боеспособности государство ежегодно тратит почти сто пятьдесят миллиардов долларов. На выставке представлены проекты учеников Академии искусств Народно-освободительной армии Китая.
В ЦВЗ «Манеж» покажут более 100 работ, скульптуру, живопись, мультипликацию и инсталляции. На нижем уровне недавно отреставрированного зала выстроили подобие Великой китайской стены, атриум заняли 18 терракотовых воинов - аллюзии на воинов из Сиана, на втором этаже картины подвешены на щитах.
Стоимость: 150-300 рублей
Выставка пройдет
21 января -10 февраля, 11:00 – 20:00, четверг - выходной день
Место проведения:
Центральный выставочный зал «Манеж», Исаакиевская площадь, 1
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