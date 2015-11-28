Салют освобождения. Военно-историческая реконструкция «Победный салют»

На Марсовом поле пройдёт военно-историческая реконструкция артиллерийского салюта в честь полного снятия блокады Ленинграда. Залпы торжественного салюта дадут из отреставрированных орудий времён Великой Отечественной войны.



В честь праздника на Марсовом поле установят дивизионные орудия выпуска военных лет и над город дадут залпы салюта победы и освобождения.



27 января 1944 года пала блокада Ленинграда, это событие ознаменовало начало победы во всей войне. В результате военной операции «Январский гром» 1944 года войска Ленинградского фронта уничтожили противника, освободили Красное Село, Ропшу, Красногвардейск, Пушкин, Слуцк и полностью освободили Ленинград от вражеской блокады.



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