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Вечер воспоминаний Олега Басилашвили

Культурно-образовательный проект «Слушай сюда» начинает серию творческих вечеров «Первые воспоминания», и откроет ее Олег Басилашвили. На встрече актер расскажет о самом сокровенном: детстве и семье.

Что может быть лучше, чем провести вечер слушая интересный рассказ интересного человека. Именно так и коротали зимние вечера наши предки. Предлагаем вам воспользоваться народным методом и взять крупицы мудрости из воспоминаний Олега Басилашвили. Актер расскажет о своем детстве, о семье и о жизни в целом.

Стоимость: 700-1000 рублей
Концерт пройдет
26 января, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
Эрарта, 29-я линия В. О., 2
Я иду!
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Концерт
Добавил velimira
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