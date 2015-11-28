28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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Вечер воспоминаний Олега Басилашвили
Культурно-образовательный проект «Слушай сюда» начинает серию творческих вечеров «Первые воспоминания», и откроет ее Олег Басилашвили. На встрече актер расскажет о самом сокровенном: детстве и семье.
Что может быть лучше, чем провести вечер слушая интересный рассказ интересного человека. Именно так и коротали зимние вечера наши предки. Предлагаем вам воспользоваться народным методом и взять крупицы мудрости из воспоминаний Олега Басилашвили. Актер расскажет о своем детстве, о семье и о жизни в целом.
Стоимость: 700-1000 рублей
Что может быть лучше, чем провести вечер слушая интересный рассказ интересного человека. Именно так и коротали зимние вечера наши предки. Предлагаем вам воспользоваться народным методом и взять крупицы мудрости из воспоминаний Олега Басилашвили. Актер расскажет о своем детстве, о семье и о жизни в целом.
Стоимость: 700-1000 рублей
Концерт пройдет
26 января, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
Эрарта, 29-я линия В. О., 2
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