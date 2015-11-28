Вечер воспоминаний Олега Басилашвили

Культурно-образовательный проект «Слушай сюда» начинает серию творческих вечеров «Первые воспоминания», и откроет ее Олег Басилашвили. На встрече актер расскажет о самом сокровенном: детстве и семье.



Что может быть лучше, чем провести вечер слушая интересный рассказ интересного человека. Именно так и коротали зимние вечера наши предки. Предлагаем вам воспользоваться народным методом и взять крупицы мудрости из воспоминаний Олега Басилашвили. Актер расскажет о своем детстве, о семье и о жизни в целом.



Стоимость: 700-1000 рублей

