28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Эрос в искусстве. Выставка «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века».
На выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал.
В искусстве затрагиваются самые тонкие грани повседневной жизни, и художник должен быть до конца честен с собой и зрителем. Модель открывает тело, художник обнажает душу. Перед вами предстанут картины на самую важную тему в жизни каждого, тему любви, страсти рождения и смерти. Перинных рядах представлены 60 работ из частных коллекций Европы в технике литографии. Это редкий шанс увидеть работы именитых мастеров 20 века вместе.
Выставка для зрителей старше 18 лет.
Стоимость 200-300 рублей
В искусстве затрагиваются самые тонкие грани повседневной жизни, и художник должен быть до конца честен с собой и зрителем. Модель открывает тело, художник обнажает душу. Перед вами предстанут картины на самую важную тему в жизни каждого, тему любви, страсти рождения и смерти. Перинных рядах представлены 60 работ из частных коллекций Европы в технике литографии. Это редкий шанс увидеть работы именитых мастеров 20 века вместе.
Выставка для зрителей старше 18 лет.
Стоимость 200-300 рублей
Выставка пройдет
c 2 февраля, 10:00 по 26 марта, 21:00
Место проведения:
Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4
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