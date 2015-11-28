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Эрос в искусстве. Выставка «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века».

На выставке «Линия любви. Эротизм в творчестве великих мастеров XX века» вечную тему раскрывают Пабло Пикассо, Анри Матисс, Эгон Шиле, Марк Шагал.

В искусстве затрагиваются самые тонкие грани повседневной жизни, и художник должен быть до конца честен с собой и зрителем. Модель открывает тело, художник обнажает душу. Перед вами предстанут картины на самую важную тему в жизни каждого, тему любви, страсти рождения и смерти. Перинных рядах представлены 60 работ из частных коллекций Европы в технике литографии. Это редкий шанс увидеть работы именитых мастеров 20 века вместе.

Выставка для зрителей старше 18 лет.

Стоимость 200-300 рублей
Выставка пройдет
c 2 февраля, 10:00 по 26 марта, 21:00
Место проведения:
Арт-Центр в Перинных Рядах, Думская ул.4
Я иду!
Теги
Анри Матисс, Выставка в Перинных рядах, Пабло Пикассо, эротизм в искусстве
Выставка
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