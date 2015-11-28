Праздничные экскурсии по Ботаническому саду

В Ботаническом саду наступает удивительное время цветения камелий и азалий. В День Студента, в День Святого Валентина и Защитника Отечества устроят уникальные экскурсии по тропическому и субтропическому маршрутам.



После новогодних праздников нестерпимо хочется почувствовать приближение весны. К счастью, в Петербурге есть персональный Эдем, где живут райские растения. В день студента, 25 января, отличники будут любоваться цветением азалий и камелий бесплатно. В День Всех Влюбленный пригласите свою половинку на романтическую прогулку под кроны пальм. Сад будет работать допоздна, экскурсоводы не стеснят ваше пребывание в чащах тропического леса, а деревья озарятся мягкой подсветкой. В день защитника Отечества пройдет вечерняя экскурсия по Тропическому маршруту.



Стоимость: от 200 рублей

