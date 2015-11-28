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Гонки на собачьих упряжках

В последние выходные января в поселке Лемболово пройдут гонки на собачьих упряжках. Участники поборются за право называться чемпионами всероссийской гонки «Снежная метель — 2017» и проходить отборочный тур на чемпионат мира и чемпионат Европы.

В живописном лесу проложат трассы, где упряжки разного состава запряженные ездовыми маламутами, хаски и самоедами будут соревноваться между собой. Состязаться будут не только каюры - наездники на упряжках, но и лыжники с собаками. Этот зимний вид спорт называется скиджоринг.

Зрителей ждет адреналин от зрелищных соревнований, свежий воздух и приятное общение после состязаний. Общение с дружелюбными хаски, милыми маламутами и спортивными самоедами, фотосессии и веселые старты.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
c 28 января, 09:00 по 29 января, 18:00
Место проведения:
пос. Лемболово, Ленинградская область, рядом с базой отдыха «Пионер»
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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