В последние выходные января в поселке Лемболово пройдут гонки на собачьих упряжках. Участники поборются за право называться чемпионами всероссийской гонки «Снежная метель — 2017» и проходить отборочный тур на чемпионат мира и чемпионат Европы.



В живописном лесу проложат трассы, где упряжки разного состава запряженные ездовыми маламутами, хаски и самоедами будут соревноваться между собой. Состязаться будут не только каюры - наездники на упряжках, но и лыжники с собаками. Этот зимний вид спорт называется скиджоринг.



Зрителей ждет адреналин от зрелищных соревнований, свежий воздух и приятное общение после состязаний. Общение с дружелюбными хаски, милыми маламутами и спортивными самоедами, фотосессии и веселые старты.



Вход свободный

