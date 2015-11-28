Реконструкция освобождения Ленинграда

Каждый Петербуржец отмечает важную дату – 27 января. На выходных в Ленобласти пройдут рекострукции операций «Искра» и «Январский гром», где зрители увидят важнейшие операции прорыва блокады.



28 января военно-исторический клуб «Дозор» реконструируют один из важнейших поворотных моментов Великой Отечественной войны — прорыву блокады Ленинграда. Сценарий основан на ходе операции «Искра» в 1943 году.



29 января в районе бывшей деревни Порожки состоится реконструкция наступательной операции «Январский гром» по полному снятию блокады Ленинграда в январе 1944 года. Усилиями сотни реконструкторов из разных стран зрители увидят пехотные бои, десятки единиц советской и немецкой техники и артиллерии, наступательной операции пройдёт в условиях, максимально приближённых к историческим.



Стоимость: бесплатно



