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Реконструкция освобождения Ленинграда
Каждый Петербуржец отмечает важную дату – 27 января. На выходных в Ленобласти пройдут рекострукции операций «Искра» и «Январский гром», где зрители увидят важнейшие операции прорыва блокады.
28 января военно-исторический клуб «Дозор» реконструируют один из важнейших поворотных моментов Великой Отечественной войны — прорыву блокады Ленинграда. Сценарий основан на ходе операции «Искра» в 1943 году.
29 января в районе бывшей деревни Порожки состоится реконструкция наступательной операции «Январский гром» по полному снятию блокады Ленинграда в январе 1944 года. Усилиями сотни реконструкторов из разных стран зрители увидят пехотные бои, десятки единиц советской и немецкой техники и артиллерии, наступательной операции пройдёт в условиях, максимально приближённых к историческим.
Стоимость: бесплатно
28 января военно-исторический клуб «Дозор» реконструируют один из важнейших поворотных моментов Великой Отечественной войны — прорыву блокады Ленинграда. Сценарий основан на ходе операции «Искра» в 1943 году.
29 января в районе бывшей деревни Порожки состоится реконструкция наступательной операции «Январский гром» по полному снятию блокады Ленинграда в январе 1944 года. Усилиями сотни реконструкторов из разных стран зрители увидят пехотные бои, десятки единиц советской и немецкой техники и артиллерии, наступательной операции пройдёт в условиях, максимально приближённых к историческим.
Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
28 января в 15:00, 29 января 12:00-16:00
Место проведения:
Дорога жизни, Ленинградская область, Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое шоссе недалеко от посёлка Гостилицы, мемориал «Январский гром»
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