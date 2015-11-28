28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
В пыли дорог. Выставка «Беженцы. В поисках утраченного»
Более 65 миллионов людей по всему миру вынуждены покинуть свои дома, гонимые войнами и конфликтами, стихийными бедствиями и нищетой. На выставке «Беженцы. В поисках утраченного» в Лофт проекте «Этажи» представлены работы фотографов, запечатлевших путь тех, кто оказался сегодня в эпицентре всемирного миграционного кризиса.
Выставка ставит перед зрителем откровенный вопрос: насколько каждый верит в гуманистические идеалы и прогресс? Или на самом деле мы живем по закону джунглей, где выживает сильнейший и идет борьба за ресурсы? Те, кто сегодня пересекает океан, идет через пустыню, кормится милостыней - вчера жил той жизнью, которой мы живем сегодня. Выставка ставит задачу пересмотреть отношение к беженцам, перестать бояться и ненавидеть «других».
Стоимость: бесплатно
Выставка ставит перед зрителем откровенный вопрос: насколько каждый верит в гуманистические идеалы и прогресс? Или на самом деле мы живем по закону джунглей, где выживает сильнейший и идет борьба за ресурсы? Те, кто сегодня пересекает океан, идет через пустыню, кормится милостыней - вчера жил той жизнью, которой мы живем сегодня. Выставка ставит задачу пересмотреть отношение к беженцам, перестать бояться и ненавидеть «других».
Стоимость: бесплатно
Выставка пройдет
c 27 января, 19:00 по 26 февраля, 19:00
Место проведения:
Лофт Проект Этажи, пространство Белый коридор, 3 этаж, Лиговский пр. 74
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