В пыли дорог. Выставка «Беженцы. В поисках утраченного»

Более 65 миллионов людей по всему миру вынуждены покинуть свои дома, гонимые войнами и конфликтами, стихийными бедствиями и нищетой. На выставке «Беженцы. В поисках утраченного» в Лофт проекте «Этажи» представлены работы фотографов, запечатлевших путь тех, кто оказался сегодня в эпицентре всемирного миграционного кризиса.



Выставка ставит перед зрителем откровенный вопрос: насколько каждый верит в гуманистические идеалы и прогресс? Или на самом деле мы живем по закону джунглей, где выживает сильнейший и идет борьба за ресурсы? Те, кто сегодня пересекает океан, идет через пустыню, кормится милостыней - вчера жил той жизнью, которой мы живем сегодня. Выставка ставит задачу пересмотреть отношение к беженцам, перестать бояться и ненавидеть «других».



Стоимость: бесплатно

