24 января, вторник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (14/+12)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
City-net: гео-сервисы (18/+3)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (5/+2)
Экономим время
City-vogue: собираем чемодан (4/+2)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

В пыли дорог. Выставка «Беженцы. В поисках утраченного»

Более 65 миллионов людей по всему миру вынуждены покинуть свои дома, гонимые войнами и конфликтами, стихийными бедствиями и нищетой. На выставке «Беженцы. В поисках утраченного» в Лофт проекте «Этажи» представлены работы фотографов, запечатлевших путь тех, кто оказался сегодня в эпицентре всемирного миграционного кризиса.

Выставка ставит перед зрителем откровенный вопрос: насколько каждый верит в гуманистические идеалы и прогресс? Или на самом деле мы живем по закону джунглей, где выживает сильнейший и идет борьба за ресурсы? Те, кто сегодня пересекает океан, идет через пустыню, кормится милостыней - вчера жил той жизнью, которой мы живем сегодня. Выставка ставит задачу пересмотреть отношение к беженцам, перестать бояться и ненавидеть «других».

Стоимость: бесплатно
Выставка пройдет
c 27 января, 19:00 по 26 февраля, 19:00
Место проведения:
Лофт Проект Этажи, пространство Белый коридор, 3 этаж, Лиговский пр. 74
Я иду!
Теги
city-weekend, бесплатно, выходные, куда сходить, Куда сходить, куда сходить на выходных, куда пойти, куда пойти на выходных , выставка в Лофт проекте Этажи, лофт проект этажи
Выставка
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: