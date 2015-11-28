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Опера сквозь пространство. Концерты в Планетарии

4 и 18 февраля все любители прекрасной музыки и ангельских голосов насладятся необычными концертами. 4 февраля в Планетарии сыграют программу «Любовный напиток», а 18 февраля солистка Мариинского театра исполнит программу «Casta diva».

В преддверии Дня Святого Валентина насладитесь изысканный «Любовным напитком» из прекрасных произведений Доницетти, Пуччинни, Гуно, Джоржак, Легко. Шедевры оперы в исполнении солистов Мариинского театра и Театра Санкт-Петербург опера, под звездным небом, с эффектами видеоарта и 3D-мэппинга.

18 февраля под звездами Планетария пройдет оперный концерт «Casta diva» в исполнении ведущей солистки Михайловского театра – Марии Литке. Аккомпанировать ангельскому голосу станут барочная лютня, барочная скрипка и гитара. В программе: Рахманинов, Верди, Пуччинни, Дворжак, Беллинни, Глинка, Шуберт.

Стоимость 1500 рублей
Концерт пройдет
4 февраля 20:00, 18 февраля 20:00
Место проведения:
Планетарий, Александровский парк, 4
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Теги
Классика в темноте, концерты в Планетарии, куда пойти на выходных, опера в темноте
Концерт
Добавил velimira
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