Опера сквозь пространство. Концерты в Планетарии

4 и 18 февраля все любители прекрасной музыки и ангельских голосов насладятся необычными концертами. 4 февраля в Планетарии сыграют программу «Любовный напиток», а 18 февраля солистка Мариинского театра исполнит программу «Casta diva».



В преддверии Дня Святого Валентина насладитесь изысканный «Любовным напитком» из прекрасных произведений Доницетти, Пуччинни, Гуно, Джоржак, Легко. Шедевры оперы в исполнении солистов Мариинского театра и Театра Санкт-Петербург опера, под звездным небом, с эффектами видеоарта и 3D-мэппинга.



18 февраля под звездами Планетария пройдет оперный концерт «Casta diva» в исполнении ведущей солистки Михайловского театра – Марии Литке. Аккомпанировать ангельскому голосу станут барочная лютня, барочная скрипка и гитара. В программе: Рахманинов, Верди, Пуччинни, Дворжак, Беллинни, Глинка, Шуберт.



Стоимость 1500 рублей

