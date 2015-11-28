Февраль в юрте. Интерактивная выставка «Этнопарк»

На специально оборудованных интерактивных площадках, стилизованных под жилища народов России разыграют обрядовые действа. Вы посетите чум, саклю, юрту и избу, научитесь плести славянские пояса и делать кукол. Гости послушают фольклорные коллективы, увидят модное дефиле национальных костюмов. Все время работы Этнопарка будут проходить квесты, расписаниена сайте Этнографического музея.