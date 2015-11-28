Февраль в юрте. Интерактивная выставка «Этнопарк»

Весь февраль в Этнографическом музее можно изучать фольклор, участвовать в народных обрядах народов России, греться в юрте и слушать горловое пение сибирских шаманов. На интерактивной выставке «Этнопарк» гостей ждут этноквесты, мастер-классы по плетению из бересты или изготовлению кукол, концерты, модное дефиле в национальных костюмах и 3D-инсталляция.
На специально оборудованных интерактивных площадках, стилизованных под жилища народов России разыграют обрядовые действа. Вы посетите чум, саклю, юрту и избу, научитесь плести славянские пояса и делать кукол. Гости послушают фольклорные коллективы, увидят модное дефиле национальных костюмов. Все время работы Этнопарка будут проходить квесты, расписание смотрите на сайте Этнографического музея.
Стоимость бесплатно
Фестиваль пройдет
c 1 февраля, 10:00 по 23 февраля, 16:00
Место проведения:
Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1