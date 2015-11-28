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Встречи с духами в Этнографическом музее

В феврале вам выпадает уникальный шанс встретиться с неведомым в Этнографическом музее, пообщаться с духами, услышать голос предков и увидеть будущее. Участвуй в квесте и разгадай тайну древних шаманов.

Увлекательные квесты познакомят вас с неведомым и потусторонним. 4 февраля в Этнографическом музее ждут любителей посоревноваться. За каждый верный ответ команда получает баллы, нужна не только храбрость, чтобы шагнуть за грань реальности, но и умение быстро соображать и находить ответ. 12 февраля вас ждет квест для любителей спокойно прогуляться. Вы ни с кем не соревнуетесь, а проходите игру просто в своё удовольствие.

Стоимость 700-800 рублей за команду
Вечеринка пройдет
4 февраля 11:00-18:00, 12 февраля 11:00-18:00
Место проведения:
Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
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Вечеринка
Добавил velimira
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