28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Встречи с духами в Этнографическом музее
В феврале вам выпадает уникальный шанс встретиться с неведомым в Этнографическом музее, пообщаться с духами, услышать голос предков и увидеть будущее. Участвуй в квесте и разгадай тайну древних шаманов.
Увлекательные квесты познакомят вас с неведомым и потусторонним. 4 февраля в Этнографическом музее ждут любителей посоревноваться. За каждый верный ответ команда получает баллы, нужна не только храбрость, чтобы шагнуть за грань реальности, но и умение быстро соображать и находить ответ. 12 февраля вас ждет квест для любителей спокойно прогуляться. Вы ни с кем не соревнуетесь, а проходите игру просто в своё удовольствие.
Стоимость 700-800 рублей за команду
Увлекательные квесты познакомят вас с неведомым и потусторонним. 4 февраля в Этнографическом музее ждут любителей посоревноваться. За каждый верный ответ команда получает баллы, нужна не только храбрость, чтобы шагнуть за грань реальности, но и умение быстро соображать и находить ответ. 12 февраля вас ждет квест для любителей спокойно прогуляться. Вы ни с кем не соревнуетесь, а проходите игру просто в своё удовольствие.
Стоимость 700-800 рублей за команду
Вечеринка пройдет
4 февраля 11:00-18:00, 12 февраля 11:00-18:00
Место проведения:
Российский этнографический музей, Инженерная улица, 4/1
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