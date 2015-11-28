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Концерт маэстро Градского

Александр Градский и его театр выступят на сцене БКЗ «Октябрьский» 4 февраля. Зимние концерты Градского в Петербурге стали уже приятной традицией, и публика радостно ждет вечер хорошей музыки.

Большой сольный концерт Александра Градского и солистов его творческой мастерской «Градский холл» пройдет на сцене БКЗ «Октябрьский». В одном из отделений концерта Александр Градский выступит сольно. Гости услышат редко исполняемые произведения разных лет, а также легендарные композиции. Также на сцене выступят победители телепроекта «Голос». Оркестр «Градский Холл» объединил музыкантов высокого класса, лауреатов международных конкурсов. Но самое ценное, что оркестр тонко чувствуют настроение маэстро, поэтому их совместные выступления похожи на разговор по душам.

Стоимость: 1500 – 6000 рублей
Концерт пройдет
4 февраля, с 18:00 до 21:00
Место проведения:
БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6
Я иду!
Теги
Александр Градский, БКЗ Октябрьский, куда пойти на выходных
Концерт
Добавил velimira
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