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Возвращение легенды. Концерт Evanescence

Всемирно-известный коллектив Evanescence с проникновенным женским вокалом даст концерт в Петербурге. Спустя пять лет после последнего визита в Россию группа готовит множество сюрпризов. Это будет поистине долгожданная встреча.

Коллектив прославился буквально за считанные месяцы после выхода дебютного альбома «Fallen» в 2003 году, а вокалиста Эми Ли в 2013 году была названа богиней рока. В этом долгожданном туре Evanescence предстанут в обновлённом составе, который смело может претендовать на роль лучшего за всю историю группы. После долгого перерыва в гастрольной деятельности группа с новыми силами готова покорят ваши сердца.

Стоимость: от 2500 рублей
Концерт пройдет
23 июня, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
A2 Green Concert, пр. Медиков, 3
Я иду!
Теги
Evanescence, А2 Green Concert, куда пойти на выходных, рок-концерт
Концерт
Добавил velimira
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