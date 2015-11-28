28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Возвращение легенды. Концерт Evanescence
Всемирно-известный коллектив Evanescence с проникновенным женским вокалом даст концерт в Петербурге. Спустя пять лет после последнего визита в Россию группа готовит множество сюрпризов. Это будет поистине долгожданная встреча.
Коллектив прославился буквально за считанные месяцы после выхода дебютного альбома «Fallen» в 2003 году, а вокалиста Эми Ли в 2013 году была названа богиней рока. В этом долгожданном туре Evanescence предстанут в обновлённом составе, который смело может претендовать на роль лучшего за всю историю группы. После долгого перерыва в гастрольной деятельности группа с новыми силами готова покорят ваши сердца.
Стоимость: от 2500 рублей
Коллектив прославился буквально за считанные месяцы после выхода дебютного альбома «Fallen» в 2003 году, а вокалиста Эми Ли в 2013 году была названа богиней рока. В этом долгожданном туре Evanescence предстанут в обновлённом составе, который смело может претендовать на роль лучшего за всю историю группы. После долгого перерыва в гастрольной деятельности группа с новыми силами готова покорят ваши сердца.
Стоимость: от 2500 рублей
Концерт пройдет
23 июня, с 20:00 до 22:00
Место проведения:
A2 Green Concert, пр. Медиков, 3
Я иду!
Теги
Добавить комментарий