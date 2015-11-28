Возвращение легенды. Концерт Evanescence

Всемирно-известный коллектив Evanescence с проникновенным женским вокалом даст концерт в Петербурге. Спустя пять лет после последнего визита в Россию группа готовит множество сюрпризов. Это будет поистине долгожданная встреча.



Коллектив прославился буквально за считанные месяцы после выхода дебютного альбома «Fallen» в 2003 году, а вокалиста Эми Ли в 2013 году была названа богиней рока. В этом долгожданном туре Evanescence предстанут в обновлённом составе, который смело может претендовать на роль лучшего за всю историю группы. После долгого перерыва в гастрольной деятельности группа с новыми силами готова покорят ваши сердца.



Стоимость: от 2500 рублей

