День всех влюбленных в «Питерлэнде»

Накануне Дня Святого Валентина в ТРЦ «Питерлэнд» состоится фестиваль «Праздник сердца». Площадка в атриуме торгового центра на два дня превратится в уголок романтических свиданий, где можно пообщаться с любимым человеком и поздравить его со сцены.



На выходных перед Днем Всех Влюбленных в «Питерлэнде» устроят праздник. Приходи семьей, вдвоем со своей половинкой или с желанием встретить свою любовь. Вас ждут ярмарка народных ремесел, мастер-классы для всех возрастов, конкурсы, призы, концертная программа, чтение стихов. «Праздник сердца» - это множество милых и запоминающихся подарков для любимых, атмосфера праздника и приятное мероприятие на выходные.



Вход свободный

