28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
День всех влюбленных в «Питерлэнде»
Накануне Дня Святого Валентина в ТРЦ «Питерлэнд» состоится фестиваль «Праздник сердца». Площадка в атриуме торгового центра на два дня превратится в уголок романтических свиданий, где можно пообщаться с любимым человеком и поздравить его со сцены.
На выходных перед Днем Всех Влюбленных в «Питерлэнде» устроят праздник. Приходи семьей, вдвоем со своей половинкой или с желанием встретить свою любовь. Вас ждут ярмарка народных ремесел, мастер-классы для всех возрастов, конкурсы, призы, концертная программа, чтение стихов. «Праздник сердца» - это множество милых и запоминающихся подарков для любимых, атмосфера праздника и приятное мероприятие на выходные.
Вход свободный
На выходных перед Днем Всех Влюбленных в «Питерлэнде» устроят праздник. Приходи семьей, вдвоем со своей половинкой или с желанием встретить свою любовь. Вас ждут ярмарка народных ремесел, мастер-классы для всех возрастов, конкурсы, призы, концертная программа, чтение стихов. «Праздник сердца» - это множество милых и запоминающихся подарков для любимых, атмосфера праздника и приятное мероприятие на выходные.
Вход свободный
Вечеринка пройдет
c 11 февраля, 17:00 по 12 февраля, 19:00
Место проведения:
ТРЦ «Питерлэнд», Приморский пр. 72А
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