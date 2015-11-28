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День всех влюбленных в «Питерлэнде»

Накануне Дня Святого Валентина в ТРЦ «Питерлэнд» состоится фестиваль «Праздник сердца». Площадка в атриуме торгового центра на два дня превратится в уголок романтических свиданий, где можно пообщаться с любимым человеком и поздравить его со сцены.

На выходных перед Днем Всех Влюбленных в «Питерлэнде» устроят праздник. Приходи семьей, вдвоем со своей половинкой или с желанием встретить свою любовь. Вас ждут ярмарка народных ремесел, мастер-классы для всех возрастов, конкурсы, призы, концертная программа, чтение стихов. «Праздник сердца» - это множество милых и запоминающихся подарков для любимых, атмосфера праздника и приятное мероприятие на выходные.

Вход свободный
Вечеринка пройдет
c 11 февраля, 17:00 по 12 февраля, 19:00
Место проведения:
ТРЦ «Питерлэнд», Приморский пр. 72А
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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