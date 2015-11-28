Индустриальная вечеринка в Artplay

На территории недавно открывшегося центра дизайна Artplay в Петербурге в 2017 году запланировано пять крупных мероприятий на индустриальную тематику. Премьера серии состоится 23 февраля.





Вечеринка в День защитника Отечества, под кодовым названием Unlock, пройдет в здании некогда действующего корпуса машинного производства. В качестве декораций – индустриальное пространство, сохранённое с советских времен: нетронутые балки перекрытий, бетонные стены и двадцатиметровые заводские окна, точно напоминающие о былой производственной мощи ЦКБМ. Музыкальная составляющая ложится на плечи хедлайнеров:

Legowelt – виртуозный волшебник аналоговых синтезаторов и драм-машин, уже более 15-ти лет характеризующий звучание голландской acid и dark-disco сцены.

Ron Morelli – основатель нью-йоркского лейбла L.I.E.S., который в 2000-х стал чуть ли не самой авторитетной кузницей музыкальных кадров современности.

Калифорниец Silent Servant – один из немногих приближенных к иконическому британскому техно-коллективу и лейблу Sandwell Disctrict, чье авторство также относится к композициям пост-панк группы Tropic of Cancer.



И команда профессионалов позаботилась о сценографии, визуальном решении пространства, галерее неоновых объектов.



Стоимость: 1000 рублей

