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Индустриальная вечеринка в Artplay

На территории недавно открывшегося центра дизайна Artplay в Петербурге в 2017 году запланировано пять крупных мероприятий на индустриальную тематику. Премьера серии состоится 23 февраля.


Вечеринка в День защитника Отечества, под кодовым названием Unlock, пройдет в здании некогда действующего корпуса машинного производства. В качестве декораций – индустриальное пространство, сохранённое с советских времен: нетронутые балки перекрытий, бетонные стены и двадцатиметровые заводские окна, точно напоминающие о былой производственной мощи ЦКБМ. Музыкальная составляющая ложится на плечи хедлайнеров:
Legowelt – виртуозный волшебник аналоговых синтезаторов и драм-машин, уже более 15-ти лет характеризующий звучание голландской acid и dark-disco сцены.
Ron Morelli – основатель нью-йоркского лейбла L.I.E.S., который в 2000-х стал чуть ли не самой авторитетной кузницей музыкальных кадров современности.
Калифорниец Silent Servant – один из немногих приближенных к иконическому британскому техно-коллективу и лейблу Sandwell Disctrict, чье авторство также относится к композициям пост-панк группы Tropic of Cancer.

И команда профессионалов позаботилась о сценографии, визуальном решении пространства, галерее неоновых объектов.

Стоимость: 1000 рублей
Вечеринка пройдет
c 23 февраля, 23:00 по 24 февраля, 07:30
Место проведения:
Центр дизайна Artplay, Красногвардейская пл. 3
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Теги
Artplay, индастриал, куда пойти на 23 февраля
Вечеринка
Добавил velimira
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