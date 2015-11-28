28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Индустриальная вечеринка в Artplay
На территории недавно открывшегося центра дизайна Artplay в Петербурге в 2017 году запланировано пять крупных мероприятий на индустриальную тематику. Премьера серии состоится 23 февраля.
Вечеринка в День защитника Отечества, под кодовым названием Unlock, пройдет в здании некогда действующего корпуса машинного производства. В качестве декораций – индустриальное пространство, сохранённое с советских времен: нетронутые балки перекрытий, бетонные стены и двадцатиметровые заводские окна, точно напоминающие о былой производственной мощи ЦКБМ. Музыкальная составляющая ложится на плечи хедлайнеров:
Legowelt – виртуозный волшебник аналоговых синтезаторов и драм-машин, уже более 15-ти лет характеризующий звучание голландской acid и dark-disco сцены.
Ron Morelli – основатель нью-йоркского лейбла L.I.E.S., который в 2000-х стал чуть ли не самой авторитетной кузницей музыкальных кадров современности.
Калифорниец Silent Servant – один из немногих приближенных к иконическому британскому техно-коллективу и лейблу Sandwell Disctrict, чье авторство также относится к композициям пост-панк группы Tropic of Cancer.
И команда профессионалов позаботилась о сценографии, визуальном решении пространства, галерее неоновых объектов.
Стоимость: 1000 рублей
Вечеринка в День защитника Отечества, под кодовым названием Unlock, пройдет в здании некогда действующего корпуса машинного производства. В качестве декораций – индустриальное пространство, сохранённое с советских времен: нетронутые балки перекрытий, бетонные стены и двадцатиметровые заводские окна, точно напоминающие о былой производственной мощи ЦКБМ. Музыкальная составляющая ложится на плечи хедлайнеров:
Legowelt – виртуозный волшебник аналоговых синтезаторов и драм-машин, уже более 15-ти лет характеризующий звучание голландской acid и dark-disco сцены.
Ron Morelli – основатель нью-йоркского лейбла L.I.E.S., который в 2000-х стал чуть ли не самой авторитетной кузницей музыкальных кадров современности.
Калифорниец Silent Servant – один из немногих приближенных к иконическому британскому техно-коллективу и лейблу Sandwell Disctrict, чье авторство также относится к композициям пост-панк группы Tropic of Cancer.
И команда профессионалов позаботилась о сценографии, визуальном решении пространства, галерее неоновых объектов.
Стоимость: 1000 рублей
Вечеринка пройдет
c 23 февраля, 23:00 по 24 февраля, 07:30
Место проведения:
Центр дизайна Artplay, Красногвардейская пл. 3
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