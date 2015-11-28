Прощание с зимой. «Вечер света» в Царском Селе

18 февраля в Царском селе торжественно попрощаются с зимой. В Екатерининском парке пройдет «Зимний вечер света», гостей ждут тысячи свечей и огней, выступление артистов, которое растопит зимний холод.



Прощание с зимой стало традиционной акцией для Царского села, это часть международного проекта «Сады света». Гости насладятся романтичной атмосферой и вдохнут весенний воздух. Иллюминационные свечи в Нижнем саду, подсветка деревьев вдоль Эрмитажной аллеи и Рыбного канала, силуэты дам и кавалеров у Грота станут отличными декорациями, чтобы предаться мечтам и мыслям о светлом будущем. Вы увидите выступления артистов театра «Малый Трианон» на площадке перед павильоном «Эрмитаж», а на аллее рядом с Зеркальными прудами растопят зимний лед артисты «огненного» театра.



Стоимость: бесплатно

