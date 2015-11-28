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На другом краю Земли. Фестиваль «Камчатка. Хаски. Питер».

11 и 12 февраля в Санкт-Петербурге пройдет Фестиваль «Камчатка. Хаски. Питер». Гости узнают о традициях и природе Камчатского края, ездовом спорте, отведают камчатскую кухню, помогут детям из далеких северных районов камчатских сел и пообщаются с самыми обаятельным и добрым собакам хаски.

В Эко-лофте More Place вы поймете, что Камчатка не так уж далеко. Занятие найдет каждый желающий независимо от возраста и интересов. Гурманы насладятся традиционной камчатской кухней, любители путешествий узнают из первых уст о туризме по полуострову Камчатка, увидят красоты этого края на фотовыставке. Для детей проведут викторину и мастер-классы, а от общения с милыми хаски никто не сможет отказаться.

Полученная от фестиваля прибыль будет потрачена на подарки для детей, проживающих в удаленных от центра северных камчатских селах, куда зимой не ходит транспорт. Подарки доставят каюры- участники гонки «Берингия-2017».

Стоимость: 100-200 рублей, дети до 7 лет - бесплатно.
Фестиваль пройдет
c 11 февраля, 12:00 по 12 февраля, 20:00
Место проведения:
Лофт More Place, проспект Кима д. 6
Я иду!
Теги
Камчатка. Хаски. Питер, куда пойти на выходных, сибирские хаски, фестиваль хаски
Фестиваль
Добавил velimira
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