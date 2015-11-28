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Получи свидетельство вечной любви
Каждый год в День Всех Влюбленных выпадает шанс получить свидетельство вечной любви. А кто не мечтает об этом? Хватайте свою половину и спешите на Думскую, ведь именно открывается единственный пункт регистрации вечной любви.
Уже в десятый раз в Санкт-Петербурге откроется пункт регистрации вечной любви. Это стало доброй традицией в День всех влюбленных подарить своей половинке - СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ! Докажи свою любовь, приди на Думскую улицу и признайся при свидетелях в искренности своих чувств. Приходите пораньше чтобы занять очередь, ведь Петербург – город любви.
Стоимость: бесплатно
Уже в десятый раз в Санкт-Петербурге откроется пункт регистрации вечной любви. Это стало доброй традицией в День всех влюбленных подарить своей половинке - СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ! Докажи свою любовь, приди на Думскую улицу и признайся при свидетелях в искренности своих чувств. Приходите пораньше чтобы занять очередь, ведь Петербург – город любви.
Стоимость: бесплатно
Вечеринка пройдет
14 февраля, с 17:00 до 19:00
Место проведения:
Думская улица
Я иду!
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Вадим 8 февраля, в 11:28
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Моя любимая заказала на День Святого Валентина игровые наушники http://www.itsklad.kz/catalog/igrovye_naushniki/naushniki_garnitura_kingston_khx_hscp_pk_cloud_ii_pink.html. Уже сделал заказ, надеюсь будет вовремя доставлено.
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