Получи свидетельство вечной любви

Каждый год в День Всех Влюбленных выпадает шанс получить свидетельство вечной любви. А кто не мечтает об этом? Хватайте свою половину и спешите на Думскую, ведь именно открывается единственный пункт регистрации вечной любви.



Уже в десятый раз в Санкт-Петербурге откроется пункт регистрации вечной любви. Это стало доброй традицией в День всех влюбленных подарить своей половинке - СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЕЧНОЙ ЛЮБВИ! Докажи свою любовь, приди на Думскую улицу и признайся при свидетелях в искренности своих чувств. Приходите пораньше чтобы занять очередь, ведь Петербург – город любви.



Стоимость: бесплатно

