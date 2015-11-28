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Растопи ледяное сердце и отправляйся в Амстердам

Накануне Дня Все Влюбленных на Исаакиевской площади пройдет праздничная акция. 12 февраля вы можете растопить ледяное сердце и достать два билета в Амстердам и море шоколада.

Любовь не испортишь путешествиями или шоколадом. Поэтому смело отправляйтесь 12 февраля на Исаакиевскую площадь, где установят огромное сердце, наполненное шоколадом, и где скрыты два билета в столицу Голландии. Ведь именно в Амстердаме впервые сделали шоколад в плитках. Сложность в том, что сердце сделано изо льда и вы должны растопить его своим теплом и любовью. Только самая горячая парочка, у которых самые теплые руки и самая теплая любовь, смогут отогреть билеты на двоих.

Стоимость: бесплатно
Вечеринка пройдет
12 февраля, с 16:00 до 20:00
Место проведения:
Исаакиевская площадь
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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