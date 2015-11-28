Выставка в честь 100-летия Революции

Скандальное объединение «Колдовские художники» открыли выставку «Мы видим город Петроград в семнадцатом году», посвященную столетию революции. Увидеть героев революции в гротескной манере можно в галерее на Фонтанке.



В галерее «Свиное рыло» открылась выставка «Мы видим город Петроград в семнадцатом году». В своей гротескной манере «КОЛХУи» изобразили Ленина, втыкающего нож в оленя, революционеров, скачущих верхом на попе. Как отмечают художники, их принцип заключается в драматизации идиотизма и идиотизации драматизма. Среди участников выставки: Николай Копейкин, Вася Ложкин, Андрей Кагадеев, «митек» Дмитрий Шагин, Виктор Пузо, Андрей Люблинский и другие.



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