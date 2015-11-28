28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Выставка в честь 100-летия Революции
Скандальное объединение «Колдовские художники» открыли выставку «Мы видим город Петроград в семнадцатом году», посвященную столетию революции. Увидеть героев революции в гротескной манере можно в галерее на Фонтанке.
В галерее «Свиное рыло» открылась выставка «Мы видим город Петроград в семнадцатом году». В своей гротескной манере «КОЛХУи» изобразили Ленина, втыкающего нож в оленя, революционеров, скачущих верхом на попе. Как отмечают художники, их принцип заключается в драматизации идиотизма и идиотизации драматизма. Среди участников выставки: Николай Копейкин, Вася Ложкин, Андрей Кагадеев, «митек» Дмитрий Шагин, Виктор Пузо, Андрей Люблинский и другие.
Стоимость бесплатно
В галерее «Свиное рыло» открылась выставка «Мы видим город Петроград в семнадцатом году». В своей гротескной манере «КОЛХУи» изобразили Ленина, втыкающего нож в оленя, революционеров, скачущих верхом на попе. Как отмечают художники, их принцип заключается в драматизации идиотизма и идиотизации драматизма. Среди участников выставки: Николай Копейкин, Вася Ложкин, Андрей Кагадеев, «митек» Дмитрий Шагин, Виктор Пузо, Андрей Люблинский и другие.
Стоимость бесплатно
Выставка проходит
c 10 февраля, 13:00 по 26 февраля, 20:00
Место проведения:
Галерея Свиное рыло, наб.реки Фонтанки 5, мансарда 11. (вход со двора)
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