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Выставка в честь 100-летия Революции

Скандальное объединение «Колдовские художники» открыли выставку «Мы видим город Петроград в семнадцатом году», посвященную столетию революции. Увидеть героев революции в гротескной манере можно в галерее на Фонтанке.

В галерее «Свиное рыло» открылась выставка «Мы видим город Петроград в семнадцатом году». В своей гротескной манере «КОЛХУи» изобразили Ленина, втыкающего нож в оленя, революционеров, скачущих верхом на попе. Как отмечают художники, их принцип заключается в драматизации идиотизма и идиотизации драматизма. Среди участников выставки: Николай Копейкин, Вася Ложкин, Андрей Кагадеев, «митек» Дмитрий Шагин, Виктор Пузо, Андрей Люблинский и другие.

Стоимость бесплатно
Выставка проходит
c 10 февраля, 13:00 по 26 февраля, 20:00
Место проведения:
Галерея Свиное рыло, наб.реки Фонтанки 5, мансарда 11. (вход со двора)
Я иду!
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Выставка
Добавил velimira
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