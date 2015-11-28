Узнай о сексе от искусствоведов Эрмитажа

Образовательный проект «Трава» запускает серию лекций о сексе. Искусствоведы и психологи расскажут о фетише, использовании секса в политике, о роли секса в искусстве и нашей жизни.



Проект «Трава» решил пролить свет на сексуальную сторону жизни. По утверждению куратора проекта : «Секс есть в жизни каждого, но ему мало кого учили, так как сексуальные просвещение — это редкость в нашей стране». Так что сотрите с лица ханжеское выражение и приходите просвещаться о роли секса в жизни человека. На лекциях вам расскажут о фетише, роли сексуальных мотивов в мировом искусстве, об отношении религиозных конфессий к близости, использование секса в мировой и российской политике и о сексе в искусстве от Древней Греции до нашего времени.



Стоимость от 350 рублей

