13 февраля, понедельник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (14/+12)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
City-net: гео-сервисы (18/+3)
Экономим время
City-vogue: собираем чемодан (5/+3)
Новости
За год военная прокуратура ЗВО инициировала больше 700 уголовных дел (32/+2)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Сон о завтрашнем дне. Выставка картин дополненной реальности A SEPARATE REALITY

10 февраля в интеллектуальном кластере «Игры разума» открылась выставка цифровой живописи и дополненной реальности. Петербургский художник Алексей Андреев приглашать вас в опасное, но захватывающее путешествие по снам о завтрашнем дне.

Художник Алексей Андреев известен по работе с режиссером Георгием Данелия и Аланом Теи&#774;лором и многочисленным выставкам. Идея проекта основана на технологии Augmented Reality (дополненнои&#774; реальности), которая обычно используется в рекламе и игровои&#774; индустрии. На картинах представлен мир условного будущего, который тонкими нитями связан с сегодняшним днем. Вам откроется пугающий, но прекрасный мир антиутопии, сюрреализма и Карлоса Каснанеды.

Вход свободный
Выставка проходит
c 10 февраля, 10:00 по 10 марта, 22:00
Место проведения:
Интеллектуальный Кластер «Игры Разума», Достоевского ул. 19/21 Б
Я иду!
Теги
CITY-WEEK, city-week, бесплатно, бесплатно, куда пойти, куда сходить, Куда сходить, куда сходить на неделе, куда пойти, куда пойти на неделе, city-weekend, бесплатно, выходные, куда сходить, Куда сходить, куда сходить на выходных, куда пойти, куда пойти на выходных
Выставка
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: