28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Сон о завтрашнем дне. Выставка картин дополненной реальности A SEPARATE REALITY
10 февраля в интеллектуальном кластере «Игры разума» открылась выставка цифровой живописи и дополненной реальности. Петербургский художник Алексей Андреев приглашать вас в опасное, но захватывающее путешествие по снам о завтрашнем дне.
Художник Алексей Андреев известен по работе с режиссером Георгием Данелия и Аланом Тейлором и многочисленным выставкам. Идея проекта основана на технологии Augmented Reality (дополненной реальности), которая обычно используется в рекламе и игровой индустрии. На картинах представлен мир условного будущего, который тонкими нитями связан с сегодняшним днем. Вам откроется пугающий, но прекрасный мир антиутопии, сюрреализма и Карлоса Каснанеды.
Вход свободный
Художник Алексей Андреев известен по работе с режиссером Георгием Данелия и Аланом Тейлором и многочисленным выставкам. Идея проекта основана на технологии Augmented Reality (дополненной реальности), которая обычно используется в рекламе и игровой индустрии. На картинах представлен мир условного будущего, который тонкими нитями связан с сегодняшним днем. Вам откроется пугающий, но прекрасный мир антиутопии, сюрреализма и Карлоса Каснанеды.
Вход свободный
Выставка проходит
c 10 февраля, 10:00 по 10 марта, 22:00
Место проведения:
Интеллектуальный Кластер «Игры Разума», Достоевского ул. 19/21 Б
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