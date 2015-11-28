Сон о завтрашнем дне. Выставка картин дополненной реальности A SEPARATE REALITY

10 февраля в интеллектуальном кластере «Игры разума» открылась выставка цифровой живописи и дополненной реальности. Петербургский художник Алексей Андреев приглашать вас в опасное, но захватывающее путешествие по снам о завтрашнем дне.



Художник Алексей Андреев известен по работе с режиссером Георгием Данелия и Аланом Тейлором и многочисленным выставкам. Идея проекта основана на технологии Augmented Reality (дополненной реальности), которая обычно используется в рекламе и игровой индустрии. На картинах представлен мир условного будущего, который тонкими нитями связан с сегодняшним днем. Вам откроется пугающий, но прекрасный мир антиутопии, сюрреализма и Карлоса Каснанеды.



Вход свободный

