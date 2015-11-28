Гламур и сюр в Эрарте «Best of West» выставка лучших фотографий Дина Уэста

В феврале Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения.



Музей современного искусства Эрарта приглашает зрителя в фантастический мир австралийского фотохудожника Дина Уэста (Dean West). На выставке «Best of West» предстанут работы из серий «Церковь», «В деталях», «Измышления», «Олимпия», а также примеры рекламных художественных проектов автора. Кадры, которые вы увидите строились месяцами, за каждым из них стоит титанический труд, сотни эскизов и долгие часы размышлений. Уэст предпочитает не гнаться за сиюминутными образами, а выстраивать собственную мифологию, полагаясь на свою фантазию. Именно наличие собственного мира, истории, делают фотографии Уэста такими притягательными для зрителей.



Стоимость: 500 рублей

