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Гламур и сюр в Эрарте «Best of West» выставка лучших фотографий Дина Уэста

В феврале Эрарта откроет для Петербурга именитого австралийского фотографа Дина Уэста. Славу фотохудожнику принесли совместные проекты с SONY, Disney, MTV, LEGO. На фотографиях Уэста сплетены гламур и элитарность, юмор и пафос, реальность и сновидения.

Музей современного искусства Эрарта приглашает зрителя в фантастический мир австралийского фотохудожника Дина Уэста (Dean West). На выставке «Best of West» предстанут работы из серий «Церковь», «В деталях», «Измышления», «Олимпия», а также примеры рекламных художественных проектов автора. Кадры, которые вы увидите строились месяцами, за каждым из них стоит титанический труд, сотни эскизов и долгие часы размышлений. Уэст предпочитает не гнаться за сиюминутными образами, а выстраивать собственную мифологию, полагаясь на свою фантазию. Именно наличие собственного мира, истории, делают фотографии Уэста такими притягательными для зрителей.

Стоимость: 500 рублей
Выставка пройдет
c 17 февраля, 10:00 по 21 мая, 22:00
Место проведения:
Эрарта, 29-я линия В. О., 2
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Теги
выставка фотографий, куда пойти на выходных, музей современного искусства "Эрарта"
Выставка
Добавил velimira
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