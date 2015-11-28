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Побей дракона в Шуваловке
23, 24 и 25 февраля в этнографической деревне «Шуваловка» благородные рыцари и храбрые витязи сразятся на турнирах со своими страхами, а вдохновят их на подвиги прекрасные дамы. В честь Дня Защитника Отечества вспомните о славных временах рыцарских поединков.
В этнографической деревне «Шуваловка» пройдет исторический фестиваль. Под звон мечей и свист стрел вспомните красивые легенды, перенеситесь мыслями в далекое Средневековье и наслаждайтесь отличными выходными.
Программа:
14:00 — Открытие праздника. Конный рыцарский турнир, конные упражнения, соревнования рыцарей, сшибки рыцарей
15:00 — Пешие сражения рыцарей три на три, средневековые танцы, лучный турнир
15:30 — Массовое сражение пеших воинов
16:00 — Огненное представление «Огни средневекового города»
Стоимость: взрослый — 800 рублей, дети от 7 до 14 лет — 400 рублей, до 7 лет — бесплатно
В этнографической деревне «Шуваловка» пройдет исторический фестиваль. Под звон мечей и свист стрел вспомните красивые легенды, перенеситесь мыслями в далекое Средневековье и наслаждайтесь отличными выходными.
Программа:
14:00 — Открытие праздника. Конный рыцарский турнир, конные упражнения, соревнования рыцарей, сшибки рыцарей
15:00 — Пешие сражения рыцарей три на три, средневековые танцы, лучный турнир
15:30 — Массовое сражение пеших воинов
16:00 — Огненное представление «Огни средневекового города»
Стоимость: взрослый — 800 рублей, дети от 7 до 14 лет — 400 рублей, до 7 лет — бесплатно
Фестиваль пройдет
23 февраля 14:00, 24 февраля 14:00, 25 февраля 14:00
Место проведения:
Русская деревня Шуваловка», Санкт-Петербургское шоссе 111
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