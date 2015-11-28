Заповедные места Карелии. Выставка фотографий из Костомукшского заповедника

В честь Года экологии Петербуржцы могут отправиться в путешествие по заповедным Карельским лесам прямо с Ладожского вокзала. В зале ожидания проходит выставка фотографий, сделанных сотрудниками Костомукшского заповедника.



Фотовыставка организована Государственным природным заповедником «Костомукшский» и Октябрьской железной дорогой. Теперь скрасить часы ожидания можно любуясь на природное богатство Карелии и обитателей заповедных лесов. На снимках запечатлены росомахи, северные олени, глухари, бурые медведи. Также пассажиры могут пройти викторину и вспомнить, что время распада полиэтилена — 200 лет, пластмассы — 500, стекла — 1000.



2017 год объявлен Годом экологии и между дорогой и заповедником было заключено соглашение о совместной работе в области эколого-просветительской деятельности. Выставка — только первый шаг экосотрудничества.



Стоимость: бесплатно

