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Задай вопросы скептикам: лекции о здоровье в кластере «Игры разума»

18 февраля «Общество скептиков» приглашает на свои первые скептично-научно-популярные лекции в интеллектуальном кластере «Игры разума». Ученые развеют мифы о раке, диабете сахаре и его заменителях.

В субботу вас ждут две увлекательные лекции, если вы заботитесь о своем здоровье, интересуетесь проблемами медицины, правильным питанием или просто хотите расширить кругозор – приходите в кластер «Игры разума». Первая лекция посвящена вопросам рака, диабета и вреде или пользе сахара, мифы развеет автор проекта «CMT: научный подход» Борис Цацулин. Второй доклад затронет роль иммунитета человека, на вопрос «Почему иммунитет такой сложный»» ответит координатор «Общества скептиков», аспирант Института экспериментальной медицины Александр Головин.

Регистрация обязательна

Вход: добровольное пожертвование
Лекция пройдет
18 февраля, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
Интеллектуальный кластер «Игры разума», ул. Достоевского, д. 19/21, лит. Б.
Я иду!
Теги
кластер Игры разума, куда пойти на выходных, лекция о медицине
Лекция
Добавил velimira
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