Задай вопросы скептикам: лекции о здоровье в кластере «Игры разума»

В субботу вас ждут две увлекательные лекции, если вы заботитесь о своем здоровье, интересуетесь проблемами медицины, правильным питанием или просто хотите расширить кругозор – приходите в кластер «Игры разума». Первая лекция посвящена вопросам рака, диабета и вреде или пользе сахара, мифы развеет автор проекта «CMT: научный подход» Борис Цацулин. Второй доклад затронет роль иммунитета человека, на вопрос «Почему иммунитет такой сложный»» ответит координатор «Общества скептиков», аспирант Института экспериментальной медицины Александр Головин.обязательна