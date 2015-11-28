Мопсотерапия в Этажах

Окружите себя положительными эмоциями, задорным лаем и добрыми глазами милых мопсов. На выходных в лофте «Этажи» пройдет фестиваль мопсов, где можно пообщаться с представителями древнейшей породы и унести множество снимков на память.



В лофт проекте «Этажи» пройдет очередной фестиваль, призванный подружить человека и животных, помочь снять стресс жителям мегаполиса. А общение с ласковыми и веселыми животными – лучшая терапия. 18 и 19 февраля вас ждут радостные мопсы и интересные истории о них.



Порода появилась в Древнем Китае и жители поднебесной считали этих собак отмеченными небесами, угадывая иероглифы в их складочках на лбу. Позднее мопсы завоевали Европу и сердца августейших особ.



Стоимость: 100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно

