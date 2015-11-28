28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Мопсотерапия в Этажах
Окружите себя положительными эмоциями, задорным лаем и добрыми глазами милых мопсов. На выходных в лофте «Этажи» пройдет фестиваль мопсов, где можно пообщаться с представителями древнейшей породы и унести множество снимков на память.
В лофт проекте «Этажи» пройдет очередной фестиваль, призванный подружить человека и животных, помочь снять стресс жителям мегаполиса. А общение с ласковыми и веселыми животными – лучшая терапия. 18 и 19 февраля вас ждут радостные мопсы и интересные истории о них.
Порода появилась в Древнем Китае и жители поднебесной считали этих собак отмеченными небесами, угадывая иероглифы в их складочках на лбу. Позднее мопсы завоевали Европу и сердца августейших особ.
Стоимость: 100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно
В лофт проекте «Этажи» пройдет очередной фестиваль, призванный подружить человека и животных, помочь снять стресс жителям мегаполиса. А общение с ласковыми и веселыми животными – лучшая терапия. 18 и 19 февраля вас ждут радостные мопсы и интересные истории о них.
Порода появилась в Древнем Китае и жители поднебесной считали этих собак отмеченными небесами, угадывая иероглифы в их складочках на лбу. Позднее мопсы завоевали Европу и сердца августейших особ.
Стоимость: 100 рублей, дети до 7 лет - бесплатно
Фестиваль пройдет
c 18 февраля, 09:00 по 19 февраля, 21:00
Место проведения:
Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74
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