Магия возвращается! Шоу «Лучшие иллюзионисты России»

26 февраля Петербург снова ждет встреча с настоящим волшебством во время шоу «Лучшие иллюзионисты России»! На сцену ДК им. Ленсовета выйдут талантливые иллюзионисты нашей страны, чтобы подарить зрителям яркое и масштабное шоу.



Искусство иллюзионистов всегда вызывало восхищение. Что же на самом деле происходит на сцене? Ловкость рук или настоящее волшебство? Трюки артистов раздвигают границы возможного и ставят в тупик даже самых отъявленных скептиков.



Виртуозное представление с участием лучших артистов российского мира иллюзии, создано, чтобы подарить гостям незабываемый восторг от соприкосновения с магией. На этот раз зрителей ждет совершенно новый формат, невероятные и даже по-настоящему опасные номера, яркие образы, потрясающие спецэффекты и множество других сюрпризов. В номерах воедино сплелись левитация, телепатия, трансформация и перемещение в пространстве. Красочное и яркое шоу не оставит равнодушным не только детей, но и взрослых.



Среди участников шоу самые талантливые и популярные отечественные иллюзионисты – финалисты и победители телешоу: «Удиви меня», «Уличная магия», «Минута славы»; обладатели престижнейших международных наград и артисты, внесенные в Книгу Рекордов России. В этот вечер для вас выступят: Александр Муратаев, Максим Киселев, Александр Магу, Сергей Мельников и Оксана Григоренко, Александра Скачкова, Сергей Ступаков, Андрей Поздняков, Илья Ларионов.



Стоимость: от 400 рублей

