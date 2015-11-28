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Магия возвращается! Шоу «Лучшие иллюзионисты России»

26 февраля Петербург снова ждет встреча с настоящим волшебством во время шоу «Лучшие иллюзионисты России»! На сцену ДК им. Ленсовета выйдут талантливые иллюзионисты нашей страны, чтобы подарить зрителям яркое и масштабное шоу.

Искусство иллюзионистов всегда вызывало восхищение. Что же на самом деле происходит на сцене? Ловкость рук или настоящее волшебство? Трюки артистов раздвигают границы возможного и ставят в тупик даже самых отъявленных скептиков.

Виртуозное представление с участием лучших артистов российского мира иллюзии, создано, чтобы подарить гостям незабываемый восторг от соприкосновения с магией. На этот раз зрителей ждет совершенно новый формат, невероятные и даже по-настоящему опасные номера, яркие образы, потрясающие спецэффекты и множество других сюрпризов. В номерах воедино сплелись левитация, телепатия, трансформация и перемещение в пространстве. Красочное и яркое шоу не оставит равнодушным не только детей, но и взрослых.

Среди участников шоу самые талантливые и популярные отечественные иллюзионисты – финалисты и победители телешоу: «Удиви меня», «Уличная магия», «Минута славы»; обладатели престижнейших международных наград и артисты, внесенные в Книгу Рекордов России. В этот вечер для вас выступят: Александр Муратаев, Максим Киселев, Александр Магу, Сергей Мельников и Оксана Григоренко, Александра Скачкова, Сергей Ступаков, Андрей Поздняков, Илья Ларионов.

Стоимость: от 400 рублей
Концерт пройдет
26 февраля в 15:00, в 19:00
Место проведения:
Дворец культуры имени Ленсовета, пр-кт Каменноостровский, 42
Я иду!
Теги
ДК им. Ленсовета, куда пойти на выходных, Шоу Лучшие иллюзионисты России
Концерт
Добавил velimira
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