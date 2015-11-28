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Журналист расскажет как проехал всю Африку на мотоцикле

21 февраля в Интеллектуальном кластере «Игры разума» известный российский тревел-журналист и путешественник Григорий Кубатьян подробно расскажет о своей поездке через Африку на мотоцикле.

Григорий Кубатьян замечательный писатель и рассказчик, опыт которого вы сможете перенять и применить, отважившись на подобное приключение. Из первых уст вы узнаете, о том:

- как заработать на балладах в Сирии
- можно ли избавиться от полицейских-автостопщиков
- как упасть с обрыва в реку и выжить
- что делать если люди с блюдцами в губах наставили на вас автоматы и требуют их сфотографировать, а у вас сел аккумулятор
- как организовать облаву на воров, если у вас украли покрышку
- чем опасны африканские пингвины
- стоит ли пробовать копчёную обезьяну
- как не погибнуть на границе Конго без денег, воды и бензина
- как проникнуть на секретный военный аэродром и вывезти 300 кг японской контрабанды


Стоимость: 300 рублей

Лекция пройдет
21 февраля, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
Интеллектуальный Кластер «Игры Разума», ул. Достоевского д. 19/21 Б
Я иду!
Теги
интеллектуальный кластер «Игры разума» лекция о путешествии, куда пойти на неделе
Лекция
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