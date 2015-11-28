Журналист расскажет как проехал всю Африку на мотоцикле

21 февраля в Интеллектуальном кластере «Игры разума» известный российский тревел-журналист и путешественник Григорий Кубатьян подробно расскажет о своей поездке через Африку на мотоцикле.



Григорий Кубатьян замечательный писатель и рассказчик, опыт которого вы сможете перенять и применить, отважившись на подобное приключение. Из первых уст вы узнаете, о том:



- как заработать на балладах в Сирии

- можно ли избавиться от полицейских-автостопщиков

- как упасть с обрыва в реку и выжить

- что делать если люди с блюдцами в губах наставили на вас автоматы и требуют их сфотографировать, а у вас сел аккумулятор

- как организовать облаву на воров, если у вас украли покрышку

- чем опасны африканские пингвины

- стоит ли пробовать копчёную обезьяну

- как не погибнуть на границе Конго без денег, воды и бензина

- как проникнуть на секретный военный аэродром и вывезти 300 кг японской контрабанды





Стоимость: 300 рублей



