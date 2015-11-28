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Комедия дель арте. Выставка Константина Сомова

24 марта в галерее KGallery откроется масштабная выставка художника Константина Сомова. В галерее выставят живопись и графику из собраний Русского музея, Музея Анны Ахматовой и частных коллекций.

Русский художник Константин Сомов является ярчайшим представителем Серебряного века. Сомов был одним из основателей журнала и объединения «Мир искусства», поддерживал эстетические взгляды модерна и символизма. В своих сюжетах художник часто обращается к образу маски, маскарадов 18 века и героям комедии дель арте. В экспозицию войдут живопись и графика из собраний Русского музея, Музея-квартиры имени Бродского, Музея Анны Ахматовой, а также из нескольких десятков частных коллекций. Кроме того, на выставке можно будет увидеть фотографии, которые предоставила семья Сомова.

Стоимость: 50-100 рублей
Выставка пройдет
c 24 марта, 11:00 по 14 мая, 20:00
Место проведения:
KGallery, наб. р. Фонтанки, 24
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Добавил velimira
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