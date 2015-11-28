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Волна патриотизма. Показательные военные выступления

Отпразднуйте День защитника Отечества наблюдая за показательной операцией по ликвидации террористов. Убедитесь, что вы в надежных руках смелых защитников, рыцарей без страха и упрека в камуфляже и масках.

26 февраля в парке за Ледовым Дворцом состоится военно-патриотический праздник для всей семьи. Показательные выступления с шумной перестрелкой и грохотом бронетранспортёров, выставка орудия убийства, из которого также можно пострелять, катание на БТРах, и полевая кухня покажут вам все прелести немирной жизни. Кульминацией дня станет операция по ликвидации террористов.

Вход свободный
Фестиваль пройдет
26 февраля, с 12:00 до 17:00
Место проведения:
Яблоновский сад, за Ледовым дворцом, Клочков пер
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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