Волна патриотизма. Показательные военные выступления

Отпразднуйте День защитника Отечества наблюдая за показательной операцией по ликвидации террористов. Убедитесь, что вы в надежных руках смелых защитников, рыцарей без страха и упрека в камуфляже и масках.



26 февраля в парке за Ледовым Дворцом состоится военно-патриотический праздник для всей семьи. Показательные выступления с шумной перестрелкой и грохотом бронетранспортёров, выставка орудия убийства, из которого также можно пострелять, катание на БТРах, и полевая кухня покажут вам все прелести немирной жизни. Кульминацией дня станет операция по ликвидации террористов.



Вход свободный

