28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Волна патриотизма. Показательные военные выступления
Отпразднуйте День защитника Отечества наблюдая за показательной операцией по ликвидации террористов. Убедитесь, что вы в надежных руках смелых защитников, рыцарей без страха и упрека в камуфляже и масках.
26 февраля в парке за Ледовым Дворцом состоится военно-патриотический праздник для всей семьи. Показательные выступления с шумной перестрелкой и грохотом бронетранспортёров, выставка орудия убийства, из которого также можно пострелять, катание на БТРах, и полевая кухня покажут вам все прелести немирной жизни. Кульминацией дня станет операция по ликвидации террористов.
Вход свободный
26 февраля в парке за Ледовым Дворцом состоится военно-патриотический праздник для всей семьи. Показательные выступления с шумной перестрелкой и грохотом бронетранспортёров, выставка орудия убийства, из которого также можно пострелять, катание на БТРах, и полевая кухня покажут вам все прелести немирной жизни. Кульминацией дня станет операция по ликвидации террористов.
Вход свободный
Фестиваль пройдет
26 февраля, с 12:00 до 17:00
Место проведения:
Яблоновский сад, за Ледовым дворцом, Клочков пер
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