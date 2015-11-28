Масленица с северными оленями

На оленьей ферме Масленицу отпразднуют в жанре «живой истории». Это отличная возможность стать участником древних обрядов и узнать много нового. Ряженые инструкторы проведут – Разгуляй, выберут «царя» и устроят игры на свежем в воздухе. После активной части гости будут рады отведать румяных блинов в стилизованном под старину доме и послушать увлекательные истории. Затем вас ждет кукольный театр с веселым Петрушкой. Напоследок вы познакомитесь с северными оленями, лошадьми, тибетским яком и пони.Необходима предварительнаяна праздник.