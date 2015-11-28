19 февраля, воскресенье
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (14/+12)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
City-net: гео-сервисы (18/+3)
Экономим время
City-vogue: собираем чемодан (5/+3)
Блоги
История одного убежища: затопленный клуб «Тоннель» (3/+3)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Масленица с северными оленями

23 февраля в деревне Верхние Мендсары начнут отмечать приход весны. Вы окажитесь на просторах Русского Севера 17 века, узнаете множество обрядов и традиций, отведаете румяных бликов и сладких пряников и пообщаетесь с рогатыми жителями фермы.

На оленьей ферме Масленицу отпразднуют в жанре «живой истории». Это отличная возможность стать участником древних обрядов и узнать много нового. Ряженые инструкторы проведут – Разгуляй, выберут «царя» и устроят игры на свежем в воздухе. После активной части гости будут рады отведать румяных блинов в стилизованном под старину доме и послушать увлекательные истории. Затем вас ждет кукольный театр с веселым Петрушкой. Напоследок вы познакомитесь с северными оленями, лошадьми, тибетским яком и пони.

Необходима предварительная регистрация на праздник.

Стоимость: 500–1000 рублей
Фестиваль пройдет
23 февраля, с 11:00 до 15:00
Место проведения:
деревня Верхние Мендсары, ул. Лесная, «Домик лесника»
Я иду!
Теги
куда пойти на неделе, масленица, оленья ферма
Фестиваль
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: