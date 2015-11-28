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День защитника Отечества в Выборге

Пора доставать кольчугу и начищать доспехи – 23 февраля пройдет торжественный турнир рыцарей Выборгского замка. Зрителей ждут поединки рыцарей и огненное шоу.

На территории Выборгского замка устроят фестиваль в духе Средневековья. Гости насладятся поединками рыцарей в аутентичных костюмах на разных видах оружия: двуручных мечах, мечах со щитом, а также больших двуручных топорах. В финале праздника пройдет огненное представление. Также на фестивале вы попробуйте себя в роли кузнеца, чеканщика монет, а после пары пинт согревающего глинтвейна не грех пострелять в замковом тире или порубить пару врагов.

Стоимость 400 рублей
Фестиваль пройдет
23 февраля, с 18:00 до 20:00
Место проведения:
г. Выборг, Замковый остров, 1
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Фестиваль
Добавил velimira
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