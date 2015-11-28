Понюхай пороха в «Екатерингофе»

В честь праздника защитника Отечества в парке Екатерингофа воссоздадут событие советской-финской войны.11-00 Прибытие участников;12-00 Торжественное построение посвящённое Дню Защитника отечества;12-30 Инструктаж по технике безопасности, подготовка позиций;12-45 Эпизод советско-финской "войны продолжения";13-10 Эпизод Великой Отечественной Войны;13-45 Война на Балканах (РОК, партизаны Тито);14-00 Обед, полевая кухня лимонад, общение;15-30 Закрытие фестиваля.Если вы питаете слабость к истории и реконструкции, то можете податьна участие.