Понюхай пороха в «Екатерингофе»

В зимнем Екатерингофском парке состоится военно-историческая реконструкция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Вы можете стать зрителей боевых операций советско-финской войны или полноценным участником реконструкции.
В честь праздника защитника Отечества в парке Екатерингофа воссоздадут событие советской-финской войны.
Программа:
11-00 Прибытие участников;
12-00 Торжественное построение посвящённое Дню Защитника отечества;
12-30 Инструктаж по технике безопасности, подготовка позиций;
12-45 Эпизод советско-финской "войны продолжения";
13-10 Эпизод Великой Отечественной Войны;
13-45 Война на Балканах (РОК, партизаны Тито);
14-00 Обед, полевая кухня лимонад, общение;
15-30 Закрытие фестиваля.
Если вы питаете слабость к истории и реконструкции, то можете подать заявку на участие.