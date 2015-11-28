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Понюхай пороха в «Екатерингофе»

В зимнем Екатерингофском парке состоится военно-историческая реконструкция, приуроченная ко Дню защитника Отечества. Вы можете стать зрителей боевых операций советско-финской войны или полноценным участником реконструкции.

В честь праздника защитника Отечества в парке Екатерингофа воссоздадут событие советской-финской войны.

Программа:

11-00 Прибытие участников;
12-00 Торжественное построение посвящённое Дню Защитника отечества;
12-30 Инструктаж по технике безопасности, подготовка позиций;
12-45 Эпизод советско-финской "войны продолжения";
13-10 Эпизод Великой Отечественной Войны;
13-45 Война на Балканах (РОК, партизаны Тито);
14-00 Обед, полевая кухня лимонад, общение;
15-30 Закрытие фестиваля.


Если вы питаете слабость к истории и реконструкции, то можете подать заявку на участие.


Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
23 февраля, с 11:00 до 15:30
Место проведения:
Парк «Екатерингоф», ул. Лифляндская, 12
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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