20 февраля, понедельник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (14/+12)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
City-net: гео-сервисы (18/+3)
Экономим время
City-vogue: собираем чемодан (5/+3)
Блоги
История одного убежища: затопленный клуб «Тоннель» (3/+3)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

История одного героя. Премьера фильма «Бакуров».

Ко Дню Защитника Отечества на киностудии «Лендок» состоится премьера документального фильма «Бакуров». История о ветеране Второй Мировой войны, рассказанная его семьей. Владимир Алексеевич Бакуров прорывал блокаду Ленинграда, освобождал Польшу, Украину, Эстонию. Историю его жизни судьба словно сама придумала для сценария фильма. Но об этом сценарии он не просил.

Сейчас Владимир Алексеевич живет в маленьком поселке Иркутской области. Иногда приезжает в гости в город - к сыну, внуку и правнукам.

Автор фильма Юлия Киселева — сценарист, режиссер, продюсер, преподаватель. Как режиссер реализовала 15 авторских проектов. Работала сценаристом, редактором и шеф-редактором на ТВ. Финалист премии «ТЭФИ-регион» и трижды финалист премии «ЛАВР».

После просмотра фильма состоится встреча с творческой группой фильма и его главным героем.


Стоимость: бесплатно

Кино пройдет
21 февраля, с 17:00 до 20:00
Место проведения:
киностудия Лендок, набережная Крюкова канала, д. 12
Я иду!
Теги
CITY-WEEK, city-week, бесплатно, бесплатно, куда пойти, куда сходить, Куда сходить, куда сходить на неделе, куда пойти, куда пойти на неделе, День защитника отечества, киностудия Лендок
Кино
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: