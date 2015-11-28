История одного героя. Премьера фильма «Бакуров».

Ко Дню Защитника Отечества на киностудии «Лендок» состоится премьера документального фильма «Бакуров». История о ветеране Второй Мировой войны, рассказанная его семьей. Владимир Алексеевич Бакуров прорывал блокаду Ленинграда, освобождал Польшу, Украину, Эстонию. Историю его жизни судьба словно сама придумала для сценария фильма. Но об этом сценарии он не просил.



Сейчас Владимир Алексеевич живет в маленьком поселке Иркутской области. Иногда приезжает в гости в город - к сыну, внуку и правнукам.



Автор фильма Юлия Киселева — сценарист, режиссер, продюсер, преподаватель. Как режиссер реализовала 15 авторских проектов. Работала сценаристом, редактором и шеф-редактором на ТВ. Финалист премии «ТЭФИ-регион» и трижды финалист премии «ЛАВР».



После просмотра фильма состоится встреча с творческой группой фильма и его главным героем.





Стоимость: бесплатно



