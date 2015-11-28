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Гуляй душа. Масленица в Сестрорецке

В воскресенье в парке «Дубки» в Сестрорецке пройдут массовые гуляния. Сказочные герои, богатыри и писаные красавицы шумно проводят зиму. Готовьтесь встречать весну в хорошем настроении.

Масленица в «Дубках» пройдет по русским традициям: шумно и сыто. Вас ждут народные забавы, такие как, перетягивание каната и бои мешками. Для детей устроят интерактивную зону, где юные гости вдоволь наиграются и узнают много нового, а также посмотрят кукольные представления. Приходите всей семьей в ремесленную мастерскую и заберите домой подарок на память. Угощения на любой вкус ждут вас на празднике, голодным не уйдет никто. В финале Масленицы огромные костер поглотит чучело Зимы.

Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
26 февраля, с 12:00 до 18:00
Место проведения:
г. Сестрорецк, Дубковское шоссе, 59
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Фестиваль
Добавил velimira
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