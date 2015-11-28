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Проводы зимы в Летнем саду

Чтобы Летний сад скорее украсился зелеными листочками и в воздухе запахло весной, нужно шумно проводить зиму. 26 февраля в историческом Летнем саду можно весело разгуляться и отведать румяных блинов.

В Летнем саду гостей будут развлекать артисты «Мюзик-Холла» и театра «Буфф». Гости примут участие в традиционных развлечениях и забавах, например, в «Беличьих бегах», осуществят мечту детства и постреляют из рогатки в тире. Юных гостей ждут творческие мастерские по изготовлению поделок, оберегов и сладких петушков. А сытные и румяные блины, с пылу с жару, ждут гостей всех возрастов.

Стоимость: 50–100 рублей
Фестиваль пройдет
26 февраля, с 12:00 до 16:00
Место проведения:
Летний сад
Я иду!
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куда пойти на выходных, Масленица в Летнем саду, Масленица в Петербурге
Фестиваль
Добавил velimira
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