28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
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Проводы зимы в Летнем саду
Чтобы Летний сад скорее украсился зелеными листочками и в воздухе запахло весной, нужно шумно проводить зиму. 26 февраля в историческом Летнем саду можно весело разгуляться и отведать румяных блинов.
В Летнем саду гостей будут развлекать артисты «Мюзик-Холла» и театра «Буфф». Гости примут участие в традиционных развлечениях и забавах, например, в «Беличьих бегах», осуществят мечту детства и постреляют из рогатки в тире. Юных гостей ждут творческие мастерские по изготовлению поделок, оберегов и сладких петушков. А сытные и румяные блины, с пылу с жару, ждут гостей всех возрастов.
Стоимость: 50–100 рублей
В Летнем саду гостей будут развлекать артисты «Мюзик-Холла» и театра «Буфф». Гости примут участие в традиционных развлечениях и забавах, например, в «Беличьих бегах», осуществят мечту детства и постреляют из рогатки в тире. Юных гостей ждут творческие мастерские по изготовлению поделок, оберегов и сладких петушков. А сытные и румяные блины, с пылу с жару, ждут гостей всех возрастов.
Стоимость: 50–100 рублей
Фестиваль пройдет
26 февраля, с 12:00 до 16:00
Место проведения:
Летний сад
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