Масленица на острове Новая Голландия

На протяжении долгих выходных на острове Новая Голландия будут отмечать Масленицу. Программа мастер-классов рассчитана на каждый день, а сладкие и сытные блины способствуют тому, что после праздников вам придется соблюдать пост. Завершится праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.



С 23 по 26 февраля в гриль-баре рядом с травяным садом будут печь блины с солеными и сладкими начинками: сгущённым молоком, красной икрой, ветчиной и сыром, курицей и грибами, яблоками с корицей и шоколадной пастой с бананами.



Творческая Мануфактура «П.Т.Х.» в Павильоне острова проведет мастер-классы по дымковской игрушке, изготовлению масок, масленичным костюмам. Наряжайтесь в то, что сотворили на занятиях, и приходите 26 февраля в 19:00 на торжественное сжигание чучела Масленицы. Древний обряд пройдет с использованием безопасных холодных пиротехнических залпов и фигуры-трансформера.



Стоимость: бесплатно

