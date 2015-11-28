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Масленица на острове Новая Голландия

На протяжении долгих выходных на острове Новая Голландия будут отмечать Масленицу. Программа мастер-классов рассчитана на каждый день, а сладкие и сытные блины способствуют тому, что после праздников вам придется соблюдать пост. Завершится праздник традиционным сжиганием чучела Масленицы.

С 23 по 26 февраля в гриль-баре рядом с травяным садом будут печь блины с солеными и сладкими начинками: сгущённым молоком, красной икрой, ветчиной и сыром, курицей и грибами, яблоками с корицей и шоколадной пастой с бананами.

Творческая Мануфактура «П.Т.Х.» в Павильоне острова проведет мастер-классы по дымковской игрушке, изготовлению масок, масленичным костюмам. Наряжайтесь в то, что сотворили на занятиях, и приходите 26 февраля в 19:00 на торжественное сжигание чучела Масленицы. Древний обряд пройдет с использованием безопасных холодных пиротехнических залпов и фигуры-трансформера.

Стоимость: бесплатно
Вечеринка пройдет
c 23 февраля, 14:00 по 26 февраля, 19:30
Место проведения:
Новая Голландия
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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