28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Проводи зиму на большом концерте StandUp Petersburg
26 февраля StandUp Petersburg продолжит марафон Большим заключительным зимним концертом, который по традиции состоится в клубе «Космонавт».
В этот вечер на сцену выйдут лучшие из лучших, чтобы в очередной раз порадовать зрителей своими новыми монологами и искрометными шутками на самые животрепещущие темы. Жанр stand up – это не только непревзойдённые шутки, но и суровая реальность современной жизни. Вместе с нашими резидентами вы окунетесь в море позитива и с юмором посмотрите на те ситуации, с которыми сталкиваетесь ежедневно. В каждом монологе узнаете себя, друзей и своих близких!
Владос, Иван Половинкин, Алексей Шамутило, Денис Смирнов, Илья Куруч, Никита Дубровский, Дэн Смирнов, Таня Щукина, Денис Левчаков и другие участники весь вечер на сцене клуба Космонавт. Специальный гость мероприятия – Александр Шаляпин.
Стоимость: от 500 рублей
В этот вечер на сцену выйдут лучшие из лучших, чтобы в очередной раз порадовать зрителей своими новыми монологами и искрометными шутками на самые животрепещущие темы. Жанр stand up – это не только непревзойдённые шутки, но и суровая реальность современной жизни. Вместе с нашими резидентами вы окунетесь в море позитива и с юмором посмотрите на те ситуации, с которыми сталкиваетесь ежедневно. В каждом монологе узнаете себя, друзей и своих близких!
Владос, Иван Половинкин, Алексей Шамутило, Денис Смирнов, Илья Куруч, Никита Дубровский, Дэн Смирнов, Таня Щукина, Денис Левчаков и другие участники весь вечер на сцене клуба Космонавт. Специальный гость мероприятия – Александр Шаляпин.
Стоимость: от 500 рублей
Концерт пройдет
26 февраля, с 20:00 до 22:30
Место проведения:
Клуб Космонавт, ул. Бронницкая, д. 24
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