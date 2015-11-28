Проводи зиму на большом концерте StandUp Petersburg

26 февраля StandUp Petersburg продолжит марафон Большим заключительным зимним концертом, который по традиции состоится в клубе «Космонавт».



В этот вечер на сцену выйдут лучшие из лучших, чтобы в очередной раз порадовать зрителей своими новыми монологами и искрометными шутками на самые животрепещущие темы. Жанр stand up – это не только непревзойдённые шутки, но и суровая реальность современной жизни. Вместе с нашими резидентами вы окунетесь в море позитива и с юмором посмотрите на те ситуации, с которыми сталкиваетесь ежедневно. В каждом монологе узнаете себя, друзей и своих близких!



Владос, Иван Половинкин, Алексей Шамутило, Денис Смирнов, Илья Куруч, Никита Дубровский, Дэн Смирнов, Таня Щукина, Денис Левчаков и другие участники весь вечер на сцене клуба Космонавт. Специальный гость мероприятия – Александр Шаляпин.



Стоимость: от 500 рублей

