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Проводи зиму на большом концерте StandUp Petersburg

26 февраля StandUp Petersburg продолжит марафон Большим заключительным зимним концертом, который по традиции состоится в клубе «Космонавт».

В этот вечер на сцену выйдут лучшие из лучших, чтобы в очередной раз порадовать зрителей своими новыми монологами и искрометными шутками на самые животрепещущие темы. Жанр stand up – это не только непревзойдённые шутки, но и суровая реальность современной жизни. Вместе с нашими резидентами вы окунетесь в море позитива и с юмором посмотрите на те ситуации, с которыми сталкиваетесь ежедневно. В каждом монологе узнаете себя, друзей и своих близких!

Владос, Иван Половинкин, Алексей Шамутило, Денис Смирнов, Илья Куруч, Никита Дубровский, Дэн Смирнов, Таня Щукина, Денис Левчаков и другие участники весь вечер на сцене клуба Космонавт. Специальный гость мероприятия – Александр Шаляпин.

Стоимость: от 500 рублей
Концерт пройдет
26 февраля, с 20:00 до 22:30
Место проведения:
Клуб Космонавт, ул. Бронницкая, д. 24
Я иду!
Теги
вечеринка Comedy Club Saint-Petersburg, куда пойти на выходных
Концерт
Добавил velimira
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