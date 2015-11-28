Широкая масленица в Петергофе

Традиционные гулянья на Масленицу пройдут в Петергофе 25 февраля. В этом году праздником будут руководить театральные деятели, так что гостей ожидают представления, хороводы, веселые конкурсы и яркие эмоции.



Певцы, циркачи, скоморохи устроят пляски, хороводы и конкурсы для гостей праздника. Когда уши устанут от визга и хохота отправляйтесь на мастер-классы в шатры «Города мастеров». Вы научитесь делать традиционные куклы-обереги, плести из бересты, вырезать из дерева и валять из шерсти. Конечно же праздник не обойдется без сытных блинчиков, а в завершении сожгут чучело «Масленицы».



Стоимость: бесплатно

