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Широкая масленица в Петергофе

Традиционные гулянья на Масленицу пройдут в Петергофе 25 февраля. В этом году праздником будут руководить театральные деятели, так что гостей ожидают представления, хороводы, веселые конкурсы и яркие эмоции.

Певцы, циркачи, скоморохи устроят пляски, хороводы и конкурсы для гостей праздника. Когда уши устанут от визга и хохота отправляйтесь на мастер-классы в шатры «Города мастеров». Вы научитесь делать традиционные куклы-обереги, плести из бересты, вырезать из дерева и валять из шерсти. Конечно же праздник не обойдется без сытных блинчиков, а в завершении сожгут чучело «Масленицы».

Стоимость: бесплатно
Вечеринка пройдет
25 февраля, с 13:00 до 18:00
Место проведения:
г. Петергоф, Дворцовая площадь, ГМЗ «Петергоф»
Я иду!
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Вечеринка
Добавил velimira
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