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Масленичные гулянья в Петропавловской крепости

В воскресенье в самом сердце Петербурга с размахом отметят Масленицу. Этот праздник можно назвать одним из самых любимых у горожан, ведь он состоит из ярких выступлений, веселых хороводов, вкусных блинов и ожидания весны.

К празднику Масленицы лучшие повара города выпекут море блинов, а главные организаторы придумают конкурсы и забавы. На сцене у Петропавловской крепости выступят ансамбли казачьей и русской песни, театральные коллективы и танцоры, а также заслуженные артисты России Виталий Псарёв, Марина Цхай, Сергей Рогожин. Вы и не заметите, как сами научитесь играть в традиционные игры, освоите азы народных ремесел и вспомните, что такое «русская душа».

Стоимость: бесплатно
Фестиваль пройдет
26 февраля, с 13:00 до 18:00
Место проведения:
Петропавловская крепость, 3
Я иду!
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Фестиваль
Добавил velimira
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