Прогулки с Анной Карениной. Квест по Петербургу

В этом году исполняется 140-лет знаменитому роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина». В первые дни марта в Петербурге пройдет литературный квест, где участники смогут пройти по местам Карениной и раскрыть тайны романа.



Стань героем великой книги и разгадай тайны загадочной Анны Карениной. Театр-фестиваль «Балтийский дом» приглашает вас принять участие в городском квесте, во время которого участники побывают в особняке Карениных, у Княгини Бэтси, на перроне бывшего Царскосельского вокзала. Победителям не нужно будет прыгать под мчащийся поезд, так не беспокойтесь о своем здоровье.



Регистрация до 26 февраля по адресу baltdom.ticket@gmail.com



Стоимость бесплатно

