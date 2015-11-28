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Прогулки с Анной Карениной. Квест по Петербургу

В этом году исполняется 140-лет знаменитому роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина». В первые дни марта в Петербурге пройдет литературный квест, где участники смогут пройти по местам Карениной и раскрыть тайны романа.

Стань героем великой книги и разгадай тайны загадочной Анны Карениной. Театр-фестиваль «Балтийский дом» приглашает вас принять участие в городском квесте, во время которого участники побывают в особняке Карениных, у Княгини Бэтси, на перроне бывшего Царскосельского вокзала. Победителям не нужно будет прыгать под мчащийся поезд, так не беспокойтесь о своем здоровье.

Регистрация до 26 февраля по адресу baltdom.ticket@gmail.com

Стоимость бесплатно
Экскурсия пройдет
c 1 марта, 13:30 по 3 марта, 17:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
Я иду!
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Экскурсия
Добавил velimira
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