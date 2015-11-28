28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Прогулки с Анной Карениной. Квест по Петербургу
В этом году исполняется 140-лет знаменитому роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина». В первые дни марта в Петербурге пройдет литературный квест, где участники смогут пройти по местам Карениной и раскрыть тайны романа.
Стань героем великой книги и разгадай тайны загадочной Анны Карениной. Театр-фестиваль «Балтийский дом» приглашает вас принять участие в городском квесте, во время которого участники побывают в особняке Карениных, у Княгини Бэтси, на перроне бывшего Царскосельского вокзала. Победителям не нужно будет прыгать под мчащийся поезд, так не беспокойтесь о своем здоровье.
Регистрация до 26 февраля по адресу baltdom.ticket@gmail.com
Стоимость бесплатно
Стань героем великой книги и разгадай тайны загадочной Анны Карениной. Театр-фестиваль «Балтийский дом» приглашает вас принять участие в городском квесте, во время которого участники побывают в особняке Карениных, у Княгини Бэтси, на перроне бывшего Царскосельского вокзала. Победителям не нужно будет прыгать под мчащийся поезд, так не беспокойтесь о своем здоровье.
Регистрация до 26 февраля по адресу baltdom.ticket@gmail.com
Стоимость бесплатно
Экскурсия пройдет
c 1 марта, 13:30 по 3 марта, 17:00
Место проведения:
Санкт-Петербург
Я иду!
Теги
Добавить комментарий