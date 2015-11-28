Ленивый день в «Этажах»

26 февраля в Лофт проекте «Этажи» отметят официальный День Лени. Все, кто сможет встать с дивана и добраться до Лиговского проспекта, получат шанс полениться в полную мощь без угрызений совести.



Если вы готовы признать себя королем дивана, если вам не чуждо чисто питерское «давай завтра», то приходите на анти-фестиваль Лени в «Этажи». Ленивая развлекательная программа обеспечит вам антиактивный отдых. Для настоящих ленивцев устроят марафон по метанию скомканных бумажек в корзину, не слезая с пуфика, ленивые чайные церемонии и дегустации, турнир по лопанию пузыриков упаковочной пленки. Но если вам лень участвовать самому, то делайте ставки на марафоне улиток. Также весь день для вас ненавязчивые мастер-классы и викторины.



Стоимость: 100 рублей

