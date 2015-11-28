28 ноября 2015 Выставка
24 сентября 2015 Спектакль
19 сентября 2015 Выставка
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить
Миниатюрные лошадки в «Этажах»
11-12 марта в Лофт проекте «Этажи» устроят удивительный фестиваль мини-коней. Эта порода лошадей в России появилась недавно, но кто успел познакомиться с этими милыми созданиями, влюбился в них навсегда.
11 и 12 марта в Лофт проекте «Этажи» будут гарцевать лошади. По пропорциям тела мини-кони соответствуют верховым лошадям, но только они очень миниатюрны, не более 86 см в холке. На Западе эти лошадки уже завоевали любовь, ведь они не просто прекрасны внешне, но и очень общительны и могут катать детей верхом, а взрослых в упряжке. На фестивале вы познакомитесь с породами мини-коней, наиболее известными из которых являются фалабелла, американская миниатюрная и мини-аппалуза. И, конечно, на память останутся яркие снимки с этими очаровательными лошадками.
Стоимость 100 рублей
11 и 12 марта в Лофт проекте «Этажи» будут гарцевать лошади. По пропорциям тела мини-кони соответствуют верховым лошадям, но только они очень миниатюрны, не более 86 см в холке. На Западе эти лошадки уже завоевали любовь, ведь они не просто прекрасны внешне, но и очень общительны и могут катать детей верхом, а взрослых в упряжке. На фестивале вы познакомитесь с породами мини-коней, наиболее известными из которых являются фалабелла, американская миниатюрная и мини-аппалуза. И, конечно, на память останутся яркие снимки с этими очаровательными лошадками.
Стоимость 100 рублей
Фестиваль пройдет
c 11 марта, 09:00 по 12 марта, 21:00
Место проведения:
Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74
Я иду!
Теги
Добавить комментарий