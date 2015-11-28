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Миниатюрные лошадки в «Этажах»

11-12 марта в Лофт проекте «Этажи» устроят удивительный фестиваль мини-коней. Эта порода лошадей в России появилась недавно, но кто успел познакомиться с этими милыми созданиями, влюбился в них навсегда.


11 и 12 марта в Лофт проекте «Этажи» будут гарцевать лошади. По пропорциям тела мини-кони соответствуют верховым лошадям, но только они очень миниатюрны, не более 86 см в холке. На Западе эти лошадки уже завоевали любовь, ведь они не просто прекрасны внешне, но и очень общительны и могут катать детей верхом, а взрослых в упряжке. На фестивале вы познакомитесь с породами мини-коней, наиболее известными из которых являются фалабелла, американская миниатюрная и мини-аппалуза. И, конечно, на память останутся яркие снимки с этими очаровательными лошадками.

Стоимость 100 рублей
Фестиваль пройдет
c 11 марта, 09:00 по 12 марта, 21:00
Место проведения:
Лофт-проект «Этажи», Лиговский пр., 74
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, фестиваль лофт проект этажи
Фестиваль
Добавил velimira
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