Послушай сказку императора. «Встреча со сказкой» Петра I и Екатерина I

Устраивайтесь поудобнее и внимайте волшебным историям. 5 марта гостями проекта «Встреча со сказкой» станут его императорское величество Петр I и Екатерина I. Царские особы поведают вам истории из книги «Петербургские семейные сказки», изданной «АиФ-Петербург».Цель проекта — возродить любовь к чтению, а через интересную для ребенка игру, вовлечь его в живую социальную коммуникацию, дать ему ощущение собственной ценности, побудить его воображение и мышление.5 марта сказки прочтут: Петр Первый и Екатерина Первая - артисты Санкт-Петербургского театра исторических миниатюр и современных пародий Виктория и Андрей Булгаковы.Необходима