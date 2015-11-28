Послушай сказку императора. «Встреча со сказкой» Петра I и Екатерина I
5 марта в книжном пространстве «Симпозиум» царский дуэт Петр I и Екатерина I расскажут маленьким гостям увлекательную сказку. Ваши дети полюбят книги, а вы снова испытаете радость от чтения.
Устраивайтесь поудобнее и внимайте волшебным историям. 5 марта гостями проекта «Встреча со сказкой» станут его императорское величество Петр I и Екатерина I. Царские особы поведают вам истории из книги «Петербургские семейные сказки», изданной «АиФ-Петербург».
Цель проекта — возродить любовь к чтению, а через интересную для ребенка игру, вовлечь его в живую социальную коммуникацию, дать ему ощущение собственной ценности, побудить его воображение и мышление.
5 марта сказки прочтут: Петр Первый и Екатерина Первая - артисты Санкт-Петербургского театра исторических миниатюр и современных пародий Виктория и Андрей Булгаковы.