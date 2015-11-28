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Послушай сказку императора. «Встреча со сказкой» Петра I и Екатерина I

5 марта в книжном пространстве «Симпозиум» царский дуэт Петр I и Екатерина I расскажут маленьким гостям увлекательную сказку. Ваши дети полюбят книги, а вы снова испытаете радость от чтения.

Устраивайтесь поудобнее и внимайте волшебным историям. 5 марта гостями проекта «Встреча со сказкой» станут его императорское величество Петр I и Екатерина I. Царские особы поведают вам истории из книги «Петербургские семейные сказки», изданной «АиФ-Петербург».

Цель проекта — возродить любовь к чтению, а через интересную для ребенка игру, вовлечь его в живую социальную коммуникацию, дать ему ощущение собственной ценности, побудить его воображение и мышление.

5 марта сказки прочтут: Петр Первый и Екатерина Первая - артисты Санкт-Петербургского театра исторических миниатюр и современных пародий Виктория и Андрей Булгаковы.

Необходима регистрация

Вход свободный
Презентация пройдет
5 марта, с 13:30 до 15:00
Место проведения:
Литературная гостиная ресторанного комплекса «Симпозиум», ул. Достоевского 19/21. Лит. М
Я иду!
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Презентация
Добавил velimira
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