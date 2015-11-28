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Хичкок и Шампанское. Показ фильма с оркестром

2 марта в легендарном БКЗ «Октябрьский» пройдет уникальное событие. Показ фильма Альфреда Хичкока в сопровождении симфонического оркестра посетит композитор Росселла Спиноза, которая написала музыку к фильму «Шампанское».

Жанр киноконцерт завоевывает сердца зрителей и залы Петербурга. 2 марта в БКЗ «Октябрский» покажут фильм Альфдера Хичкока «Шампанское». Музыкальную часть обеспечит оркестр Concord Orchestra под управлением дирижёра Fabio Pirola (Италия). Примечательно, что специальным гостем программы станет композитор Rossella Spinosa. Музыка занимает особое место в фильмах режиссера, она наполняет картины особой напряженностью и атмосферой.

Стоимость: 800–3500 рублей
Концерт пройдет
2 марта, с 19:00 до 21:00
Место проведения:
БКЗ «Октябрьский», Лиговский пр., 6
Я иду!
Теги
Альфред Хичкок, БКЗ Октябрьский, куда пойти на неделе
Концерт
Добавил velimira
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