День сладкоежек в «Синпозиуме»

Ресторан «Симпозиум» подготовил вкусный подарок для сладкоежек. 5 марта в литературной гостиной ресторана «Симпозиум» состоится эксклюзивное азотное шоу от лаборатории мороженого «Ice-Cream Lab».



В программе мероприятия – развлекательное шоу и дегустация трех сортов мороженого, приготовленного по авторской рецептуре из натуральных ингредиентов, без добавления консервантов и красителей.



Все гости смогут насладиться зрелищной программой, поучаствовать в изготовлении десертов и прекрасно провести время!



Меню программы:

1) Малиновое мороженое с шоколадной крошкой и мятой;

2) Банановое мороженое с карамельным топпингом;

3) Ванильное мороженое по классической французской рецептуре.



Запись по телефону: +7-904-635-49-94



Стоимость: 900 рублей

