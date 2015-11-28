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День сладкоежек в «Синпозиуме»

Ресторан «Симпозиум» подготовил вкусный подарок для сладкоежек. 5 марта в литературной гостиной ресторана «Симпозиум» состоится эксклюзивное азотное шоу от лаборатории мороженого «Ice-Cream Lab».

В программе мероприятия – развлекательное шоу и дегустация трех сортов мороженого, приготовленного по авторской рецептуре из натуральных ингредиентов, без добавления консервантов и красителей.

Все гости смогут насладиться зрелищной программой, поучаствовать в изготовлении десертов и прекрасно провести время!

Меню программы:
1) Малиновое мороженое с шоколадной крошкой и мятой;
2) Банановое мороженое с карамельным топпингом;
3) Ванильное мороженое по классической французской рецептуре.

Запись по телефону: +7-904-635-49-94

Стоимость: 900 рублей
Презентация пройдет
5 марта, с 15:30 до 17:00
Место проведения:
Литературная гостиная ресторана «Симпозиум», улица Достоевского, 19/21М
Я иду!
Теги
куда пойти на выходных, мороженое, сладкоежки
Презентация
Добавил velimira
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