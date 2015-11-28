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Для милых дам! Большой праздничный концерт резидентов шоу StandUp
7 марта на сцене КСК «Сибур Арена» состоится большой праздничный концерт резидентов шоу StandUp. В преддверии Международного женского дня эстафету юмора подхватят: Руслан Белый, Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Слава Комиссаренко, Тимур Каргинов, Иван Абрамов и Нурлан Сабуров.
Ведущий и креативный продюсер шоу StandUp Руслан Белый, один из тех, кто открывал жанр stand up для российских зрителей. Думал ли он в студенческие годы, что после окончания военного авиационного инженерного университета не продолжит карьеру военного? Вряд ли. Но уже первые выступления в сборной команде КВН от университета «Седьмое небо» втянули артиста в мир юмора. Дальше последовала сольная карьера. Руслан сумел выиграть главный приз в телепроекте ТНТ «Смех без правил», а после приступил к созданию собственного шоу.
Вся страна знает эти лица. Они без смущения рассказывают о своей жизни, и зрители видят в этих откровениях себя. Их выступления разбирают на цитаты и каждую неделю ждут новой встречи с ними. Нам мало их коротких выступлений по телевидению, и мы хотим больше! Любители неординарных шуток, не упустите возможность насладиться неповторимой атмосферой яркого юмора!
Не стоит думать о том, какой сюрприз подготовить для своей прекрасной половинки. Подарите ей заряд хорошего настроения!
Стоимость: от 1500 рублей
Ведущий и креативный продюсер шоу StandUp Руслан Белый, один из тех, кто открывал жанр stand up для российских зрителей. Думал ли он в студенческие годы, что после окончания военного авиационного инженерного университета не продолжит карьеру военного? Вряд ли. Но уже первые выступления в сборной команде КВН от университета «Седьмое небо» втянули артиста в мир юмора. Дальше последовала сольная карьера. Руслан сумел выиграть главный приз в телепроекте ТНТ «Смех без правил», а после приступил к созданию собственного шоу.
Вся страна знает эти лица. Они без смущения рассказывают о своей жизни, и зрители видят в этих откровениях себя. Их выступления разбирают на цитаты и каждую неделю ждут новой встречи с ними. Нам мало их коротких выступлений по телевидению, и мы хотим больше! Любители неординарных шуток, не упустите возможность насладиться неповторимой атмосферой яркого юмора!
Не стоит думать о том, какой сюрприз подготовить для своей прекрасной половинки. Подарите ей заряд хорошего настроения!
Стоимость: от 1500 рублей
Концерт пройдет
7 марта, с 19:00 до 22:00
Место проведения:
КСК «Сибур Арена», Футбольная аллея, д. 8
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