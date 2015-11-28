27 февраля, понедельник
События
Отчёты
28 ноября 2015 Выставка
«Самое удивительное» - фотовыставка National Geographic
24 сентября 2015 Спектакль
День рождения усадьбы Марьино
19 сентября 2015 Выставка
Вы не поверите своим глазам!
Следите за нами там,
где удобно!
Самое
обсуждаемое
События
«Пивоварня Хейнекен» приглашает всех желающих на обзорную экскурсию (14/+12)
Блоги
Три самые знаменитые гостиницы Санкт-Петербурга (5/+5)
Экономим время
City-net: гео-сервисы (18/+3)
Экономим время
Самые популярные бизнес-блоги в рунете (6/+3)
Экономим время
City-vogue: собираем чемодан (5/+3)
Последние
новости
5 апреля 2016, в 18:10 Фонтан «Нептун» вернётся в Петергоф
5 апреля 2016, в 18:00 На Петроградке появилось граффити с Кадыровым
31 марта 2016, в 06:45 В Петербурге появились альтернативные дорожные знаки
31 марта 2016, в 06:35 Транспортные карты «Тройка», «Стрелка» и «Подорожник» планируют объединить

Для милых дам! Большой праздничный концерт резидентов шоу StandUp

7 марта на сцене КСК «Сибур Арена» состоится большой праздничный концерт резидентов шоу StandUp. В преддверии Международного женского дня эстафету юмора подхватят: Руслан Белый, Стас Старовойтов, Виктор Комаров, Слава Комиссаренко, Тимур Каргинов, Иван Абрамов и Нурлан Сабуров.

Ведущий и креативный продюсер шоу StandUp Руслан Белый, один из тех, кто открывал жанр stand up для российских зрителей. Думал ли он в студенческие годы, что после окончания военного авиационного инженерного университета не продолжит карьеру военного? Вряд ли. Но уже первые выступления в сборной команде КВН от университета «Седьмое небо» втянули артиста в мир юмора. Дальше последовала сольная карьера. Руслан сумел выиграть главный приз в телепроекте ТНТ «Смех без правил», а после приступил к созданию собственного шоу.

Вся страна знает эти лица. Они без смущения рассказывают о своей жизни, и зрители видят в этих откровениях себя. Их выступления разбирают на цитаты и каждую неделю ждут новой встречи с ними. Нам мало их коротких выступлений по телевидению, и мы хотим больше! Любители неординарных шуток, не упустите возможность насладиться неповторимой атмосферой яркого юмора!


Не стоит думать о том, какой сюрприз подготовить для своей прекрасной половинки. Подарите ей заряд хорошего настроения!

Стоимость: от 1500 рублей
Концерт пройдет
7 марта, с 19:00 до 22:00
Место проведения:
КСК «Сибур Арена», Футбольная аллея, д. 8
Я иду!
Теги
Comedy Club Saint-Petersburg, куда пойти на неделе
Концерт
Добавил velimira
Добавить комментарий
Вставить видео
Вставить картинку
Вставить ссылку
Ваше имя:
Введите код:
Отправить
полезное Пробки на дорогах График разводки мостов курс валют Все вебкамеры
карты карта города схема метро атлас
инфо о проекте правила помощь новости
услуги реклама партнеры
©
рекламодателю —
редакция: